L'Albero sul Lago di Castiglione ispira un cocktail umbro “Lights Dance” del maestro barman Sabbatini

L'Albero sul Lago Trasimeno e le mille luci che illuminano una Castiglione del Lago in festa sono un successo di pubblico e di critica. Un successo così forte che quelle luci hanno ispirato persino la nascita di un nuovo cocktail “Lights Dance”, creato dal maestro barman Emilio Sabbatini, docente dell’Università dei Sapori, che lo ha dedicato alla località lacustre. Semplice, ma dal sapore intenso e dai profumi agrumati: Lo si può degustare nei locali del territorio che hanno aderito al ricco programma di eventi collaterali ideato da Confcommercio Trasimeno per coinvolgere tutte le realtà imprenditoriali e concorrere così a realizzare una edizione strepitosa di Luci sul Trasimeno 2021.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente il maestro Sabbatini per l’omaggio che ha voluto rendere al nostro territorio e all’evento che in questi giorni sta ospitando”, dice il presidente di Confcommercio Trasimeno Guido Materazzi. “Il suo generoso contributo non può che arricchire di interesse l’offerta dei nostri pubblici esercizi e si colloca perfettamente nello spirito di Luci del Trasimeno”.

Grazie all’attività di supporto e coordinamento di Confcommercio Trasimeno, e a una nuova e forte sinergia con l’Associazione Eventi, che è l’anima dell’intera manifestazione, sono tante le iniziative che vedono protagoniste le imprese del Trasimeno: negozi, bar e ristoranti, attività ricettive e guide turistiche. Dalla collaborare alla realizzazione dei mercatini natalizi alla promozione di speciali pacchetti turistici in collaborazione con Federalberghi Umbria e UmbriaSì. Dalla preparazione di piatti speciali da parte dei ristoratori alle iniziative dei negozi di abbigliamento che ospitano la campagna Federmoda Confcommercio “A Natale puoi... far brillare la tua città”, per stimolare acquisti consapevoli “sotto casa”.