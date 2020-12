Albero di Natale condominiale, un modo per ricordarci il bisogno di relazioni e condivisione

A memoria dei più anziani condomini di un popoloso palazzo di via Tilli, alle porte di Perugia, non si era mai visto un albero di Natale condominiale.

E invece quest'anno, in questo Natale 2020 che sarà necessariamente diverso dagli altri, con le restrizioni imposte dal Governo per limitare la possibilità di contagio e con quelle che impongono il buon senso e la prudenza, molte persone rimarranno a casa, rinunciando a trascorrere le feste natalizie assieme ai propri cari. Allora, perché non abbellire il proprio palazzo, facendo magari un albero di Natale con tutti i bambini della scala, per creare un senso di comunità e collaborazione che sia capace di scaldare il cuore?

Così è nata l'idea, semplice ma che ha subito raccolto l'entusiasmo delle famiglie presenti nella scala, di far preparare ai piccoli un bell'addobbo, capace di dare un caloroso benvenuto a quanti entrano, ricordando che c'è una sorta di grande famiglila che abita il palazzo.

Piccoli gesti, che segnano però un bisogno grande emerso con la pandemia: il bisogno di relazioni con gli altri, il bisogno di condivisione, di gioire insieme e di tornare, prestissimo, a trascorrere tempo con le persone care e con tutti.

Ci voleva la pandemia per ricordarci quello che abbiamo scritto nel nostro cuore...?