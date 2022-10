INVIATO CITTADINO Rimosso l’albero di acacia caduto in via Torelli alla vigilia di Ferragosto

Rimosso l’albero di acacia caduto in via Torelli alla vigilia di Ferragosto. Ne avevamo data notizia ricordando come quella pianta, indebolita dalle piogge, fosse pesantemente piombata nel terrazzo finendo parzialmente in pezzi.

Fortunatamente, a causa delle ferie estive, erano rientrate alle proprie dimore gli studenti fuori sede che su quel terrazzo, solo pochi giorni prima, avevano tenuto un’affollata festa di saluto.

Oggi pomeriggio, quattro persone, fra cui il proprietario, sono al lavoro per sgomberare in previsione del rientro degli affittuari.

Un addetto, dotato di motosega, riduce il grosso tronco e la ramatura che ingombravano la parte del terrazzo adiacente alla scarpata.