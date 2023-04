INVIATO CITTADINO Alberata Zeffirino Faina, da viale urbano a improvvisato parcheggio. Un abuso divenuto regola

Alberata Zeffirino Faina. Da viale urbano, punteggiato da opere di street art [L'INVIATO CITTADINO Viale Faina, una galleria d'arte a cielo aperto: una street art non invasiva], a improvvisato parcheggio. Un abuso divenuto ormai regola.

È da tempo invalsa l’abitudine di parcheggiare fra un dissuasore metallico e l’altro. Evidentemente, la distanza fra gli archetti interposti alla successione di tigli è tale da consentire di inserirvi una vettura. Non solo city car, ma anche familiare o gippone.

La circostanza è particolarmente presente fra la curva di intersezione con via del Fagiano fino su al Cassero.

La carenza di parcheggi in zona Conca e Borgo d’Oro è ormai un fatto noto e assodato. Ma ciò non giustifica l’abuso, divenuto ormai regola, di lasciare le vetture ovunque. Con una sfacciataggine che rasenta la spudoratezza.

Queste macchine, invasive e pervasive, impediscono peraltro la mobilità pedonale. O la rendono pericolosa. Già lo stato dei marciapiedi – se così possono chiamarsi percorsi a ostacoli, tutti buche e sassi – è penoso. Impossibile procedere in sicurezza. Sia perché è stretto il passaggio fra gli alberi e il muro Adisu e Santa Caterina da un lato e muro medievale di via Fuori le Mura. Sia perché ci si trova davanti all’improvviso una macchina. Il che comporta l’inevitabile necessità di camminare dentro la carreggiata. Col rischio di essere investito, in una strada con numerose curve coperte.

La situazione diventa drammatica col buio. Rischio di inciampare, guidatori che avvertono la presenza del pedone all’ultimo momento. Insomma: è particolarmente sconsigliabile affrontare questo percorso di sera. Anche perché gli elementi illuminanti avvolti dalla chioma degli alberi non fanno luce. Ed è buio… in tutti i sensi.

Conclusione inequivocabile. Perugia, e viale Faina in specie, non è roba da pedoni. Ma è tutta la Vetusta ad essere città difficile per chi decida di muoversi a piedi. Scelte ecologiche, piedibus, cavallo di San Francesco… addio!