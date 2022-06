Al Cimitero una lapide per ricordare il sòr Manlio Gigli. La proposta di Accademia del Dónca e Famiglia Perugina

Al Cimitero monumentale una lapide per ricordare il sòr Manlio Gigli, soprastante dei servizi funerari. Prende corpo la proposta di Accademia del Dónca e Famiglia Perugina.

“Una figura da ricordare per l’impegno con cui ha adempiuto la missione speciale di tutore di un luogo della memoria. Personaggi grandi e piccoli qui accomunati dalla condivisione di una persuasa peruginità”, ha dichiarato l’assessore Edi Cicchi.

Stamane la cerimonia di inaugurazione, con scopertura della targa, proprio in aderenza all’ingresso degli Uffici e dell’appartamento del secondo piano in cui Gigli abitò con la sua famiglia.

Oltre alla Cicchi, titolare anche della delega alla Toponomastica, erano presenti Nicoletta Vinti, responsabile della posizione organizzativa Servizi cimiteriali e amministrativi del Comune di Perugia, insieme ad amici e familiari di Gigli.

Emozione per il figlio Massimo e il nipote Giuseppe Popolani, nonché per Sandro Allegrini, fondatore e coordinatore dell’Accademia del Dónca e Giovanni Brozzetti, presidente della Famiglia Perugina. Le due Associazioni si erano fatte portatrici della richiesta di apposizione della targa in memoriam.

Massimo Gigli ha ripercorso a grandi tappe l’esistenza del padre, perugino doc, venuto al mondo in una famiglia poverissima, nel borgo di Porta Sant’Angelo.

Manlio, nato a Perugia il 14 settembre1919 e ivi deceduto il 28 giugno 1996, dopo gli studi e l’esperienza della guerra, entra per concorso nei ruoli del Comune di Perugia (per cui lavorerà per più di trent'anni) con compiti di dirigente esecutivo.

Fra i suoi meriti, quelli di essersi occupato del forno crematorio, dell’ampliamento di Monterone e del rifacimento del tetto della chiesa, distrutto da un furioso incendio, della sistemazione dei campi comuni, dei campi militari e dell’ossario comune, della sistemazione del cimitero ebraico, del restauro della chiesa del cimitero e delle gallerie con le tombe monumentali.

Il testo della lapide recita: “In memoria di Manlio Gigli (1919-1996). Cittadino benemerito, soprastante del Civico Cimitero di Perugia dal 1949 al 1976. Per il fattivo e costante impegno, volto al miglioramento, abbellimento e valorizzazione di questo cimitero monumentale”.