Nuove aperture, Afas inaugura la Parafarmacia Sanitaria Ortopedica a Ponte San Giovanni

C'è una nuova parafarmacia a Perugia. È quella comunale inaugurata da Afas nella mattina di oggi (lunedì 18 ottobre) presso il Centro Commerciale Apogeo di Ponte San Giovanni. L’Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia non smette quindi di crescere sia dal punto di vista della presenza sul territorio che per quanto riguarda le prestazioni e i servizi offerti, con la nuova Parafarmacia Sanitaria Ortopedica prende il posto della Sanitaria del Centro Commerciale Apogeo con l’obiettivo di offrire, oltre ai farmaci da banco e a quelli senza obbligo di prescrizione, anche tutta una serie di servizi specializzati di ortopedia sanitaria. In particolare, presso Afas Apogeo sarà possibile noleggiare diversi ausili sanitari e sarà possibile usufruire della consulenza di tecnici specializzati per la realizzazione di prodotti personalizzati.

“La comunità ha, oggi più che mai, una grande necessità di punti di riferimento certi e garantiti, anche e soprattutto dal punto di vista della salute e della cura della persona - dichiara il direttore Generale di AFAS, Raimondo Cerquiglini - per questo abbiamo deciso di assumere questo nuovo e importante impegno, andando a garantire la presenza di un presidio efficiente e funzionale laddove rischiava di crearsi un vuoto dal punto di vista dell’accoglienza della domanda di salute”.

“Il lavoro e l’attenzione dell’azienda - commenta poi il presidente di Afas, Antonio D’Acunto - sono sempre rivolti verso i nuovi ed emergenti bisogni di cittadini e famiglie, con particolare riguardo alle categorie più fragili. Siamo convinti che la nuova Parafarmacia Afas Apogeo contribuirà a migliorare la qualità della vita di molte persone”.

“Si tratta di un presidio chiave - spiega invece il vicepresidente Francesco Diotallevi – che andrà ad accompagnarsi in modo efficace alle altre sedi Afas presenti sul territorio della provincia di Perugia che già svolgono in modo eccellente la funzione di farmacia sociale e dei servizi”.

“Questa nuova apertura - sottolinea infine Edi Cicchi, assessore comunale alle Politiche Sociali, famiglia e pari opportunità - non solo offre maggiori servizi alla cittadinanza ma anche possibilità di lavoro favorendo quella che è la nostra comunità economica”. “Siamo molto orgogliosi - conclude il consigliere d’amministrazione AFAS, Cristina Merli - perché con il nuovo servizio di sanitaria, AFAS dimostra nuovamente il suo impegno sociale, che è parte del dna dell’azienda e sua principale funzione”.

Di seguito l’elenco degli ausili che possono essere noleggiati presso la parafarmacia:

• Kinetec

• Alzacoperte

• Aspiratore

• Asta Flebo

• Bilancia pesa neonati

• Bilancia pesa neonati elettronica

• Carrozzina pieghevole • Carrozzina comoda

• Carrozzina pieghevole + pedana elevabile

• Crio terapia

• Deambulatore ascellare • Deambulatore 2 r 2p

• Elettrostimolatore globus/I-tech

• Grucce sottoascellari • Letto 1 manovella

• Letto 2 manovelle

• Letto elettrico

• Magnetoterapia

• Materasso antidecubito

• Pressoterapia 1 gambale

• Pressoterapia 2 gambali

• Reggicuscino

• Saliscale a cingoli

• Sostegno per letto da terra

• Sponde (paio)

• Elettrostimolatore Beacmed

• Stampelle

• Letto 8 movimenti

• Sollevatore

• Tripode/quadripode • Ultrasuono terapia

• Logistim solo unita? spinale