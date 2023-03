Farmacie Afas, ecco il nuovo Cda: tutte le nomine

Scelto il nuovo consiglio di amministrazione di Afas. Il nuovo presidente di nomina comunale è Francesco Diotallevi, già vicepresidente nel precedente mandato. Dopo il consiglio di cda il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Francesco Dottorini, mentre come Garante del Codice Etico è stata riconfermata Cristina Merli, mantenendo lo stesso ruolo del precedente mandato. Il nuovo cda avrà durata di tre anni.

"Ringrazio il sindaco di Perugia per questo incarico e la fiducia accordatami, ringrazio il presidente passato, l’avvocato Antonio d’Acunto - spiega il nuovo presidente Diotallevi che ha parlato a nome del cda - . Con entusiasmo accolgo questo ruolo continuando assieme alla dottoressa Cristina Merli e al direttore Raimondo Cerquiglini il precedente mandato nell’ottica della sostenibilità economica e sociale di Afas. Do, inoltre, il benvenuto all’avvocato Francesco Dottorini, nuovo vicepresidente. Gli obiettivi principali di Afas per il prossimo triennio saranno lo sviluppo e il consolidamento territoriale delle proprie sedi, le attività sociali legate alla celebrazione del cinquantesimo anno dalla nascita dell’azienda e l’ulteriore aumento dei servizi al cittadino"