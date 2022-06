Aeroporto dell'Umbria, ecco il volo Perugia-Lamezia Terme: gli orari, le promozioni e gli sconti

Inaugurata la nuova tratta Perugia-Lamezia Terme operato da Albastar. Il volo è stato 'battezzato' dai cannoni ad acque ed è decollato alle 12.55 dall'aeroporto di Perugia. La rotta, spiegano dal San Francesco d'Assisi, operata da aeromobili Boeing B737-800NG, configurati a 189 posti in classe unica, è programmata ogni martedì e giovedì, per tutta la stagione estiva. La compagnia opera già il volo Perugia-Trapani.

“Siamo estremamente felici di dare il benvenuto al volo Albastar che inaugura i nuovi collegamenti tra Umbria e Calabria - spiega il direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria, Umberto Solimeno . Ci auguriamo che la rotta, grazie anche alle promozioni che permettono spostamenti agevoli ed economici, potranno dare ulteriore impulso all’economia dei due territori facilitando gli scambi legati a business, turismo ed Università”.

Volo Perugia-Lamezia Terme: gli orari

Ecco gli orari dei voli.

Martedì:

Volo AP519 partenza da Perugia 12:55 – arrivo a Lamezia Terme 14:10

Volo AP520 partenza da Lamezia Terme 14:55 – arrivo a Perugia 16:15

Giovedì:

Volo AP519 partenza da Perugia 18:10 – arrivo a Lamezia Terme 19:25

Volo AP520 partenza da Lamezia Terme 20:10 – arrivo a Perugia 21:30

Volo Perugia-Lamezia Terme: le promozioni

Come spiega una nota della Sase, società che gestice il San Francesco d'Assisi, è attiva "una doppia offerta che prevede la tariffa promozionale da 35 euro a tratta, tasse e bagaglio a mano inclusi e, per le prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2022, il parcheggio in aeroporto gratuito (fino ad una sosta massima di sette giorni).

Inoltre, per gli studenti è stato creato il codice sconto UNIPEG, da utilizzare in sede di prenotazione sul sito www.albastar.es che permette uno sconto di 10 euro per passeggero per tratta, valido per tariffe superiori a 65 euro (comprensivo di tasse) e per prenotazioni effettuate entro 31 luglio 2022".