Nuovi voli dall'aeroporto San Francesco: in estate si viaggia in Polonia, Ucraina e Romania

Novità in arrivo per l’aeroporto internazionale dell’Umbria. In estate atterrano i primi aviomezzi della Lumiwings, compagnia di volo ellenica, che propone le rotte per Polonia, Ucraina e Romania.

La Lumiwings vola già in Italia, su Forlì e Trapani, e quest’estate aprirà alcune rotte anche da Perugia con voli diretti per Katowice in Polonia, Arad in Romania e Odessa in Ucraina. Le rotte compaiono nel network dell’immagine inviata con il lancio dei voli da Trapani.

La compagnia aerea greca opererà con aerei Boeing 737.

Gallery