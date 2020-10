Aeroporto di Perugia, nuovo volo Ryanair per Palermo

Nuovo volo Ryanair in arrivo al San Francesco d'Assisi. Dal 27 ottobre, spiega la Regione Umbria in una nota, il nuovo volo bi-settimanale da Palermo a Perugia operato da Ryanair, "che ha deciso di investire ulteriormente sullo scalo umbro portando a 5 le destinazioni servite".

Il volo è stato presentato al Ttg Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre. "L’Umbria, cuore verde d’Italia - scrive la Regione - , si appresta così a essere sempre più meta ideale per chi è alla ricerca di un territorio da vivere, ricco di sfaccettature, anche in periodi come l’autunno, fascinoso per il suo foliage e i suoi profumi o il Natale quando i borghi si illuminano e regalano emozione pura". E ancora: "A Rimini sono 27 gli co-espositori (Padiglione A5 – Stand 108) tra albergatori e consorzi specializzati in un’offerta ben precisa che va dal bike al wedding passando per l’enogastronomia e oltre a questo la Regione si mette in mostra con due appuntamenti, il 14 e 15 ottobre, per raccontare le prossime strategie e il prodotto Valnerina".