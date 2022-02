Aeroporto dell'Umbria, i voli nazionali e internazionali da Perugia per il 2022: l'elenco e le frequenze settimanali

"Nonostante l’attuale situazione pandemica il nostro aeroporto regionale raggiunge quota 13 rotte dirette tra Italia ed estero. Sase sta attualmente lavorando per cercare di ampliare ulteriormente l’offerta, valutando attentamente le esigenze degli umbri e la situazione covid". La Regione Umbria, con un post sulla pagina Facebook, traccia la mappa dei voli previsti per il 2022 da e per l'aeroporto dell'Umbria.

"British Airways - ricorda la Regione - ha prolungato il volo su London-Heathrow per ulteriori due mesi, anticipando le partenze al 26 maggio e posticipando la fine della rotta ad ottobre".

Ecco l'elenco dei voli, la data di partenza e la frequenza.

BARCELLONA – RYANAIR – Dal 29 marzo 2 voli settimanali

BRINDISI – RYANAIR – Dal 1 maggio 2 voli settimanali

LONDRA HEATHROW – BRITISH AIRWAYS – Dal 26 maggio 3 voli settimanali

BUCAREST – RYANAIR – Dal 28 marzo 2 voli settimanali

VIENNA – RYANAIR – Dal 3 giugno 2 voli settimanali

CAGLIARI – RYANAIR – Dal 1 maggio 2 voli settimanali

PALERMO – RYANAIR – Operativa tutto l’anno con 2/3 voli settimanali

CATANIA – RYANAIR – Operativa tutto l’anno con 3 voli settimanali

LONDRA STANSTED – RYANAIR – Operativa tutto l’anno con 4/6 voli settimanali

TIRANA – ALBAWINGS – Operativa tutto l’anno con 2 voli settimanali

MALTA – RYANAIR – Operativa tutto l’anno con 2 voli settimanali

ROTTERDAM – TRANSAVIA – Dal 23 aprile 2 voli settimanali

BRUXELLES CHARLEROI – RYANAIR – Dal 29 marzo 2 voli settimanali