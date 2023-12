Aeroporto di Perugia: record di passeggeri anche a novembre e impegno per il clima

Vola incredibilmente alto il “San Francesco d’Assisi” che anche nel mese di novembre ha fatto numeri da record, chiudendo con 19.775 passeggeri pari ad una crescita del 22% in più rispetto al 2019, quando i passeggeri furono 16.203, e del 11% in più rispetto allo stesso mese del 2022, quando i passeggeri transitati furono 17.879.

Il dato progressivo relativo al periodo gennaio – novembre fa segnare un totale di 510.471 transiti, con una crescita del +150 sul 2019 e del +45% sul 2022.

Lo scalo umbro ha inoltre messo in essere le prime azioni volte al raggiungimento del “Net Zero Carbon Emissions”, attraverso un percorso graduale che ha visto la recente realizzazione di un impianto fotovoltaico, che ridurrà il consumo annuo del -15% già nel corso di questo anno.

Non a caso negli ultimi mesi il “San Francesco d’Assisi” ha aderito al programma “Airport Carbon Accreditation”, promosso dall’Airport Council International che vede oltre 200 aeroporti europei impegnati in azioni per il clima con l’obiettivo di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2.

Grazie ai successivi interventi, previsti per le annualità che vanno dal 2024 al 2027, si stima che la riduzione dei consumi passerà ad un -33% nel 2024 fino ad arrivare ad un -70% nel 2027. Nel 2023, in sostituzione di due veicoli alimentati a combustibili fossili, sono state introdotte due auto elettriche a servizio delle operazioni dello scalo. Per il 2024 è prevista inoltre l’implementazione di 2 nastri elettrici atti al caricamento in stiva dei bagagli e l’introduzione di un nuovo mezzo elettrico per il trasporto dei bagagli.

Fino al 29 marzo prossimo sarà operativa la stagione Iata Winter 2023-24, con la novità dell’estensione da parte di Ryanair dei voli da e per Cagliari, che vengono operati anche nei mesi invernali con due frequenze settimanali programmate ogni venerdì e domenica. Confermati inoltre i collegamenti Ryanair con Londra, Catania e Palermo.

Insomma aeroporto dell’Umbria dimostra di essere un punto di riferimento non solo per la mobilità aerea, ma anche per la sostenibilità ambientale, con una visione innovativa e responsabile del futuro.