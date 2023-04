INVIATO CITTADINO La passeggiata perugina fra aneddoti e cimeli

Adriano Piazzoli, storico collezionista del Borgo d’Oro, propone domani a San Matteo la sua passeggiata perugina fra aneddoti e cimeli.

Una miniera di immagini, di memorie cittadine, esposte con amore e passione identitaria. Questa è la cifra delle conversazioni che Adriano offre periodicamente a Porta Santa Susanna o alla Biblioteca capitiniana di San Matteo degli Armeni. Lo ha fatto altre volte, sempre su temi di sicuro interesse.

Martedì 4 aprile, alle 17:30, l’esperienza si ripete e si rinnova con l’iniziativa “Camminando per Perugia alla fine dell’Ottocento”. Cartoline rare e documenti d’epoca scorreranno sotto gli occhi dei convenuti nella sala principale al pianterreno di San Matteo.

Artefice della magia informatica: il bibliotecario Gabriele De Veris, capace di mettere in sequenza scansioni ad alta definizione, pazientemente eseguite al servizio di una documentazione rara e preziosa. Sarebbe un peccato non esserci.

Non è un caso che Enti e privati (e tra essi l’Inviato Cittadino) si rivolgano ordinariamente al generoso Adriano per ottenere materiali altrimenti introvabili. Trovando sempre risposta pronta e dazionale.

Adriano non ha creato un archivio preciso e inventariato, ma tiene tutto nella propria testa di vivace ottuagenario, capace di orientarsi in una massa di materiali, custoditi in diverse sedi e nella sua casa al Borgo d’Oro. Un archivio vivente. Una persona che dell’amore per la città ha fatto uno scopo di vita.