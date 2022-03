INVIATO CITTADINO Il mite Adriano Massettini, scultore on the road, molla tutto

Il mite Adriano Massettini, scultore di strada, molla tutto. Deluso dai commenti aggressivi di alcuni, dice: “Mi spiace essere considerato un’anomalia. Se i miei lavori devono generare conflittualità, polemiche, ostilità… preferisco continuare in privato. Scusate il disturbo”.

Un addio celebrato con dignità e discrezione.

Anche se, critiche a parte, Adriano osserva che questo suo impegno gli ha fornito pure qualche soddisfazione, legata all’apprezzamento palesemente espresso sia direttamente, sia attraverso i social.

Addirittura, racconta di essere stato contattato “anche da due compagni di scuola che non sentivo da anni”.

Commenta: “È proprio vero che, attivando i potenti simboli rappresentati da quelle sculture, si mette in moto il meccanismo sincronico degli accadimenti della vita!”.

Quello che lo ha disturbato è l’atteggiamento di chi non ha esitato a definirlo “un visionario cui è sfuggito di mano il contatto con la realtà”. Un mezzo ‘matto’? Quasi.

Precisa: “Certamente vivo in una mia realtà fantastica, fatta di sogni, visioni, ideali. Per non morire di realtà, per non languire di una ordinaria, misera quotidianità, arida e materialistica. Ma di ciò vado fiero”.

Insomma: “Lasciatemi sognare”.

Le reazioni sdegnate di chi lo indica come una persona che deturpa e corrompe lo hanno scoraggiato. E si rassegna a bere l’amaro calice. Dice: “Questo mi induce a interrompere la mia attività pubblica nella via, e a continuare solo a livello personale”.

È stato detto: “Le cose grandi richiedono che se ne parli in grande o se ne taccia. ‘In grande’ significa con cinismo e con innocenza” (F. Nietzsche).

Il cinismo è di coloro che godono a offendere chi non si può difendere. L’innocenza è la tua: dolcissimo, generoso Adriano!”.