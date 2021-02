Covid e restrizioni, aumentano i disagi dei ragazzi: a Perugia uno sportello d'ascolto dedicato

“Chiediamo alle istituzioni un impegno fattivo volto alla riapertura in sicurezza delle scuole e interventi volti al potenziamento dei servizi di tutela della salute mentale”. È l’appello lanciato dall’associazione Il Pellicano onlus in seguito agli effetti che le restrizioni imposte per contenere il contagio stanno avendo sui giovani.

“Un impatto molto rilevante sulla salute mentale ed in particolare sui bambini e sugli adolescenti” – spiega la Onlus che da anni, con il suo centro, si occupa del disagio giovanile. “ Molti studi internazionali indicano come siano in aumento problemi di salute mentale nella popolazione (un aumento dei casi del 65%) e specialmente del 65% nei bambini in età inferiore ai 6 anni e il 71% in quelli con una età superiore ai 6 anni. Emergono problemi quali disturbi da stress post-traumatico, disturbi dell’adattamento, di ansia, sintomi depressivi, insonnia, rabbia, negazione e paura. (Torales et All 2020), Aumento delle dipendenze in particolare da alcool e dei disturbi del comportamento alimentare (più del 30%)”.

L’associazione intanto offre un punto d’ascolto per le ragazze e i ragazzi (possono contattare gli operatori del Pellicano al 075/5723894), mettendo a disposizione il centro per offrire un supporto e un sostegno in questo particolare momento di emergenza epidemiologica.

“La chiusura delle scuole, le limitazioni ad incontri con amici e parenti, l’impossibilità di svolgere attività sportive, il dover rimanere chiusi in casa davanti ad uno schermo non fanno che aggravare e prolungare questa condizione, aumentando il senso di solitudine, la diffidenza verso l’altro e la mancanza di speranza per il futuro”.