INVIATO CITTADINO Studenti e Adisu. Pago-Pa(gherei), ma non posso… perché il Qr non funziona

Studenti e Adisu. PAGO-PA(gherei), ma non posso… perché il QR non funziona. Errare humanum… perseverare diabolicum.

Avevamo dato conto, nell’edizione di ieri, della difficoltà in cui sono incorsi gli assegnatari delle borse. Ai quali era richiesto, entro la giornata di ieri, il versamento delle competenze.

Mission impossible, dato che il QR fornito non funzionava. Malgrado i reiterati tentativi. Poi la protesta presso la sede Adisu di via Benedetta. L’ammissione dell’errore è stata seguita dall’esposizione di un cartello rassicurante in cui si affermava che nessun diritto sarebbe stato leso. Dato che l’inadempienza faceva capo a un disguido rispetto al quale lo studente era vittima incolpevole.

La rassicurazione è stata seguita dall’impegno a dotare ogni studente di un nuovo Qr, sperabilmente funzionante. E il secondo Qr è stato dato. Ma non è servito a niente.

Le cose, infatti, non sono andate come previsto. E sperato.

Se è vero che, nella scorsa nottata, l’Inviato Cittadino ha ricevuto da uno studente interessato la notizia che anche il secondo codice non funziona.

La cosa è vissuta come un dramma, alimentando il timore che il NON-PAGO-PA, ossia il mancato versamento, possa preludere a un diniego, ossia all’annullamento del beneficio.

Dice il nostro interlocutore: “Ho provato ripetutamente. Con me altri amici”.

Conclude: “Pensando che il non-funzionamento fosse addebitabile al mio telefonino, ho provato con altri due. Ma nessuno dei tre ha dato la risposta attesa e desiderata”.

No-comment.