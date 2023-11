Perugia: nuovi posti letto per gli universitari, dal Ministero arrivano milioni di euro

Nuovi posti letto per gli studenti universitari di Perugia. La Regione Umbria annuncia con una nota che l'Adisu, l'agenzia regionale per il diritto allo studio, ha presentato domanda per il finanziamento "per il nuovo studentato di San Francesco al Prato a Perugia e per la ristrutturazione dei Padiglioni di via Faina". E "con decreto ministeriale numero 1488 del 6 novembre 2023 - aggiunge Palazzo Donini - , è stata approvata la graduatoria degli interventi finalizzati a creare alloggi universitari finanziabili con la legge 338/2000".

Il collegio di San Francesco al Prato "ha ottenuto un finanziamento di 2.410.796 euro".

"La cifra - spiega l’assessore regionale per il Diritto allo Studio, Paola Agabiti – aggiunta al finanziamento regionale per euro 2.560.000, permetterà la realizzazione completa dell’opera. Nei prossimi mesi infatti, potrà essere pubblicato l’avviso di gara per l’assegnazione dei lavori. Una volta realizzato, l’immobile, avrà una capacità ricettiva per 40 posti letto".

Sempre con decreto ministeriale n.1488, è rientrato al decimo posto tra gli interventi ammissibili a finanziamento il progetto presentato da Adisu per la ristrutturazione dei Padiglioni 1, 2, 3 e 4 di Viale Faina a Perugia. "L’importo riconosciuto dal Ministero è di 24.023.571 euro. E da recenti interlocuzioni con il Ministero la Regione ha avuto rassicurazione su tempi brevi per lo scorrimento delle graduatorie", specifica ancora la nota. La realizzazione dei Padiglioni "consentirà di avere a disposizione un numero complessivo di circa 200 posti letto".