Chiusa via Astorre Lupattelli che congiunge via Innamorati con via Elce di Sotto, causa Adisu cantiere in atto

Chiusa via Astorre Lupattelli che congiunge via Innamorati con via Elce di Sotto, causa cantiere in atto. Siamo in zona universitaria, fra l’Aula Magna e le residenze universitarie dell’Adisu.

Qui è da tempo in atto un corposo recupero dei padiglioni C e D, con un investimento che supera gli otto milioni di euro. L’impresa Calzoni spa è fortemente impegnata con uomini e mezzi.

I lavori sono in atto da diversi mesi e sono ben visibili dalla zona delle Facoltà universitarie della Conca.

Da qualche tempo hanno chiuso l’area scalette di via Lupattelli attraverso cui si accede al cantiere dalla parte superiore. Qui hanno sistemato un box in lamiera.

Fervono le opere per completare il progetto e consegnare le residenze. Si dice che siano giunti a buon punto, per quanto attiene al grezzo e si stia operando sulle finiture.