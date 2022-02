INVIATO CITTADINO L’Adisu e il suo compito di tutela del patrimonio

L’Adisu e il suo compito di tutela del patrimonio. Non solo campana di San Matteo in Campo d’Orto. Chiacchierata col direttore generale Maria Trani. Perugina di convinta adozione.

“Sono nata al mare (San Felice Circeo)” dice con orgoglio. “Ma sono legatissima a Perugia, città dove ho studiato, ho stabilito relazioni, ho trovato occupazione, stima personale e professionale”.

Una funzionaria regionale formata fra i travertini della Vetusta (ma anche con master di livello nazionale a Bologna), cresciuta nei palazzi del potere, dove ha rivestito una pluralità di ruoli in vari settori, maturando un’esperienza che l’ha fatta apprezzare dagli amministratori di ieri e di oggi.

Concorsi e selezioni durissime per arrivare a conquistare un livello di rango (cita come collega di concorso un magistrato, oggi al vertice degli Uffici giudiziari).

L’Inviato Cittadino ha conosciuto Maria Trani in occasione del coinvolgimento pluriennale nella giuria del concorso “UniLapis”, con premiazione a Umbria Libri (foto), avendo modo di apprezzarne la competenza e il piglio decisionale. E ci ha parlato recentemente in occasione dell’incidente accaduto alla campana di San Matteo in Campo d’Orto.

Maria Trani sente la responsabilità del ruolo e dichiara: “Il mio primo compito è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio. Per questo sto lavorando su più fronti, validamente coadiuvata da uno staff composto da personale competente e motivato”.

Fa degli esempi su iniziative in atto e di prossima realizzazione: il campaniletto di San Benedetto appena terminato, i lavori ad Agraria, gli interventi auspicabili in viale Zeffirino Faina il cui primo blocco giace in condizioni precarie (tanto che ne è da anni inibito l’utilizzo), il recupero della campana di San Matteo in Campo d’Orto (vedi nostri servizi) e il restauro del Crocifisso sul quale ci siamo impegnati a più riprese.

Dice l’Inviato Cittadino: “È un tema del quale mi sono occupato dai tempi in cui era Commissario Straordinario Maurizio Oliviero e poi l’economista Luca Ferrucci. Mi fa piacere che Lei lo abbia ripreso”

Risposta: “Veramente mi sono mossa in modo autonomo, a seguito di un’attenta ricognizione dei beni e delle risorse dell’Ente”.

Nel corso della chiacchierata, emerge che quell’opera è adesso nelle mani del restauratore Luca Panichi, con bottega al Borgo d’Oro, anche su interessamento dell’architetto Mauro Monella.

“La Soprintendenza ha dato l’approvazione e fornito prescrizioni”, assicura il Direttore.

Dove verrà collocato, a restauro effettuato?

“È un problema che ci porremo a lavoro ultimato. L’importante, per ora, è aver messo mano alla tutela di un bene storico-artistico prezioso che andava recuperato”.

Quanto allo studentato di via Alessandro Pascoli? (Le dà man forte il geometra Michele Gargaglia, molto informato e preparato).

“Il progetto è approvato. Da una parte la legge 338/2000, poi la partecipazione a bandi e i fondi legati al PNRR”.

Insomma: sono in cantiere prospettive di manutenzione, recupero, tutela del patrimonio, realizzazione del diritto allo studio e dell’assistenza a studenti. Insomma: quello che ci vuole per tenere alto il profilo storico, culturale… e morale della regione e della città.