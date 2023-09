Graduatorie Adisu, la denuncia dell'Udu: "Più di 450 matricole lasciate per strada, non avranno un posto letto"

"Tesei, Agabiti e tutto il governo regionale si vergognino". La Sinistra universitaria - Udu annuncia con una nota che "sono state pubblicate poco fa le graduatorie della borsa di studio Adisu". Il problema è che "458 matricole idonee al servizio abitativo non saranno beneficiarie di un alloggio dalla Regione Umbria", sottolinea il coordinatore Nicholas Radicchi. "Sono state lasciate per strada - aggiunge -: 458 matricole in una situazione economica svantaggiata che non avranno gli strumenti per iniziare l’università. Molte di loro rischieranno di abbandonare gli studi, esattamente come era successo l’anno scorso".

Per Radicchi "oggi è stata calpestata per l’ennesima volta la nostra Costituzione, che sancisce per tutti a prescindere dalle condizioni di partenza il diritto allo studio. Noi avevamo annunciato questa crisi da mesi e mesi, questa notte infatti in segno di protesta per non aver ricevuto risposte concrete e risolutive dalla Regione abbiamo dormito in macchina davanti a Palazzo Cesaroni, come avevano fatto alcuni studenti l’anno scorso proprio qui a Perugia costretti dalla mancanza di alloggi. Pretendiamo un intervento tempestivo dalle istituzioni territoriali, e lo pretendiamo ora. Domani per questo e per il rinnovo del Pass Tpl saremo a manifestare in piazza Italia alle 19".