Tribunale civile, lavori di adeguamento antisismico nel palazzo delle Poste di piazza Matteotti

Sono iniziati i lavori di adeguamento antisismico del palazzo delle Poste in piazza Matteotti. Il cantiere riguarderà, in questa prima fase, il solo piano interrato ove sono collocati gli archivi del Tribunale Civile. Una volta terminata questa fase il cantiere si sposterà nei locali di Poste Italiane per ulteriori due mesi; a seguire dovrebbe essere interessata invece la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e poi tutti i piani dell'edificio a cominciare da quelli collocati sul lato destro di via Mazzini.

In un documento il presidente del Tribunale di Perugia Mariella Roberti ricorda che Poste Italiane durante tutti i lavori di miglioramento antisismico metterà a disposizione uno "spazio cuscinetto" collocato al piano terra che potrà consentire l'allestimento di postazioni di lavoro collegate alla rete giustizia. In questa prima fase dei lavori si potrà accedere ai locali di archivio solo accompagnati da personale di cantiere ogni due giorni: ciò comporterà un inevitabile rallentamento per le richieste di accesso ai fascicoli definiti.

Le attività rumorose, che si alterneranno a quelle meno impattanti sul versante delle possibili interferenze acustiche, dovrebbero essere contenute nell'arco temporale che va dalle 16 alle 19, in modo da assicurare l'ordinaria attività giurisdizionale che normalmente si svolge al mattino.

Sono in corso contatti con la Provincia e verifiche presso il giudice di pace e presso il Tribunale penale per la disponibilità di spazi funzionali all'attività dei giudici.