Perugia dice addio a Danilo Selvaggini, storico allenatore di nuoto della città

Perugia perde uno degli storici allenatori di nuoto della città, Danilo Selvaggini, scomparso i l15 settembre, all'età di 73 anni, per un male incurabile.

Nativo di Viterbo, Danilo era stato adottato da Perugia sulla fine degli anni Sessanta, arrivato come studente all’ISEF. Diplomato, ha cominciato a lavorare nel 1970 nella piscina di Via dei Filosofi, la prima coperta di Perugia per la società Nuoto Club Perugia, contribuendo alla formazione di molti abili nuotatori ancora oggi in attività nel settore Master come Mezzopera, Grignani, Merli.

Danilo ha insegnato anche in varie scuole di Perugia ed è stato fiduciario del CONI per la scuola.

Nell’ 81 si trasferisce a Pavia dove lavora ancora nel nuoto con il Nuoto Club Milano, ma poi torna a Perugia dove allenerà la Pontevecchio di Ponte San Giovanni. Entra nel Gruppo della Grifetto Nuoto Master intorno al 1998. Nel 2003 la società si trasforma in Centro Nuoto Bastia e così Danilo fino al 2009 lavora per la creazione del gruppo giovanile agonistico Centro Nuoto Bastia. Nuota e gareggia anche con i Master. Collabora negli anni successivi con la scuola nuoto della Piscina universitaria e dirige la scuola nuoto della Gryphus.

Negli anni 70 fu protagonista di epiche battaglie con la Rari Nantes Perugia, uscendone spesso vincitore.

Sposato nel 74 con una insegnate ISEF, ha due figli gemelli nati nel 1975 dal primo matrimonio. Si risposa e ha due figlie. I tanti amici di Perugia e non solo ricordano anche la sua passione per gli scii e per la cucina.

Come un vero sportivo, ha vissuto la malattia senza lamentarsi, accettandola e lottando con forza.

Proprio in questi giorni è uscito il libro a firma di Danilo Selvaggini dal titolo "Insegnamo a nuotare", edito da Calzetti e Mariucci. Danilo ci lavorava acluni anni, e teneva moltissimo alla sua pubblicazione, che raccoglie anche immagini e video della storia del nuoto di Perugia e di alcuni nuotatori di spicco della storia cittadina.