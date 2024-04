Addio alla cabina telefonica dei Tre Archi, una delle ultime in funzione a Perugia

La cabina telefonica dei Tre Archi non c'è più. La dismissione, e conseguente rimozione, era stata annunciata da tempo e poi rinviata a lungo. Nei giorni scorsi è arrivato un camioncino con braccio meccanico, ha solletvato la cabina e se l'è portata via.

La dismisisone delle cabine telefoniche, retaggio della Sip e poi Telecom, è ormai una scelta che coinvolge tutte le città italiane. L'avvento del cellulare ha reso obsolete queste strutture che per il gestore hanno un costo ed erano diventate un luogo dove ripararsi in caso di pioggia o, come per i Tre Archi, da utilizzare come bagno pubblico o dove dare appuntamento ai clienti per vendere una dose.

Dopo il via libera dell'Agcom al piano di dismissione da parte di Tim in Umbria dei 272 impianti ne sono stati rimossi 254. A Perugia, a gennaio, da 83 ne sono rimasti 7. I telefoni pubblici rimarrannoin funzione in ospedali, caserme, carceri e luoghi di rilevanza sociale.