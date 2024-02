Lutto nel mondo dello spettacolo - "Ciao Stefano", uomo dalle molte vite a teatro con Fontemaggiore

È morto oggi, venerdì 9 febbraio, Stefano Cipiciani, di recente era andato in pensione dopo aver lavorato in Fontemaggiore per oltre 40 anni.

“In teatro ha vissuto molte vite: attore, regista, macchinista, tecnico, scenografo, direttore artistico e presidente di Fontemaggiore, ed è stato uno degli artefici del prestigioso premio Scenario, di cui per anni è stato presidente – si legge in una nota - In tantissimi, in tutta Italia, oggi sentiamo la sua mancanza, perché moltissimi membri della grande comunità teatrale sono grati a Stefano per aver creduto in loro e avergli dato l’occasione di salire su un palco quando erano ancora agli inizi. Stefano credeva che lavorare in teatro, in qualunque veste, fosse la cosa migliore che possa capitare nella vita. E per questo amava definirsi operaio prima di tutto. Un operaio della cultura che mancherà tantissimo a tutti. Ciao, Stefano”.

I funerali si terranno lunedì 12 febbraio alle ore 10 presso la chiesa di San Giovanni Paolo II a Ponte della Pietra. Al termine del rito funebre, la salma verrà accompagnata al tempio crematorio di Perugia.

Il cordoglio del Teatro Stabile dell'Umbria

Il Teatro Stabile dell'Umbria, recita una nota, "piange Stefano Cipiciani, storico direttore di Fontemaggiore, uomo di teatro e di grandi visioni. Con il suo carattere forte e appassionato, sensibile sostenitore delle giovani generazioni e dei nuovi talenti, ha segnato un’epoca culturale regionale e nazionale".

Il cordoglio del Comune di Perugia

L’Amministrazione comunale di Perugia, si legge in una nota, "esprime vivo e profondo cordoglio per la scomparsa, avvenuta in data odierna di Stefano Cipiciani, figura nota nell’ambito culturale cittadino. Cipiciani, 65 anni, lascia le figlie Agata ed Alessandro: a loro, alla sorella Cristina ed ai parenti tutti vanno le più sentiti condoglianze del Comune di Perugia. Le esequie sono in programma lunedì 12 febbraio alle 10 presso la chiesa San Giovanni II di Ponte della Pietra". E ancora: "Stefano Cipiciani è stato l’anima di Fontemaggiore, Teatro Stabile d’Innovazione di Perugia, di cui è stato presidente e fondatore. Nato a Perugia nel 1958 ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito del teatro tra cui quello di direttore del teatro Subasio di Spello, direttore artistico e poi vice presidente dell’associazione Scenario, direttore del teatro Clitunno di Trevi, membro del direttivo Agis Umbria ed ovviamente presidente di Fontemaggiore. Nel suo ruolo di attore, regista ed organizzatore di eventi ha proposto numerosissime iniziative la maggior parte delle quali rivolte ai giovani".