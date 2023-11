Borgo Bello saluta il suo amico a quattro zampe Nerone, il gatto che ha conquistato il cuore di tutti

Chiunque passasse per Borgo XX giugno era accolto da lui, da Nerone il gatto del rione. Simbolo di Borgo Bello lo si poteva trovare a sonnecchiare ovunque o incedere a passi lenti con il suo manto nero e lucido.

Era amato dai cittadini, dai commercianti e da tutti coloro i quali transitavano per la zona, nessuno poteva rimanere indifferente a quel meraviglioso gatto quasi mistico che rendeva quella parte di Perugia ancora più magica e suggestiva.

Qualche giorno fa Nerone ha abbandonato per sempre il borgo, raggiungendo il proprietario Andrea, venuto a mancare nel 2021. La gente del posto ha pianto Andrea e oggi piange il suo gatto Nerone, morto per vecchiaia proprio nella bottega del gommista di Borgo XX giugno.

Coccolato dalla comunità intera mancherà a tutti. Come racconta Giulia Passaretti del Cinema Zenith: “Sarà brutto non vederlo più mentre tenta di intrufolarsi nella sala”.

Sui profili Facebook e Instagram degli esercenti e dei cittadini della via, che avevano ormai adottato il vecchio amico a quattro zampe, non è mancato un affettuoso pensiero per celebrarlo.

Anche dallo “Sportello a 4 zampe - Provincia di Perugia” hanno scritto: “E oggi, con le lacrime agli occhi salutiamo anche il nostro mitico Nerone, gattone libero, storico amico di Borgobello, amato e rispettato dai cittadini e dai turisti. Perugia ti abbraccia e ti augura un buon viaggio. Ciao Nerone”.