INVIATO CITTADINO Trionfa a Perugia l’Add, lo sport del salto acrobatico

Trionfa a Perugia l’ADD, lo sport del salto acrobatico. L’acronimo francese sta per Art du Déplacement, ossia ‘Arte dello spostamento’. C’è chi lo chiama Parkour. I suoi praticanti, soprattutto giovani, operano in piazze e parchi cittadini.

Una disciplina che mette in armonia corpo e anima e attraverso la quale si raggiunge un forma di benessere, acquisendo stima in se stessi, nelle proprie risorse. Fisiche e mentali. Ci si forma per acquisire la capacità di compiere un percorso, generalmente urbano, superando qualsiasi genere di ostacolo in maniera veloce ed efficiente.

Esiste una rete regionale che vede in prima fila l’Add Academy Umbria di Simone Bicorgna. Ne abbiamo visti di giovani all’opera fra il campetto da basket adiacente a piazzetta Puletti e via della Pergola.

Luoghi elettivi per l’inverno: piazzale Europa, piazza dell’Università, piazza Partigiani.

Ma col bel tempo compaiono anche nel campo da skateboard di Fontivegge e qui. Dove muretti e dislivelli sembrano fatti apposta per un cimento che è prova di coraggio, ma anche presa d’atto dei propri limiti.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Un manipolo di ragazzi e ragazze, naturalmente magrissimi ed elastici. Sembrano rimbalzare, ma conoscono come pochi l’uso del proprio corpo. Sono gioiosi, non si fanno male perché sono prudenti. Tanto che non fanno di botto il dislivello fra il muro della piazza superiore e via degli Scortici. Ma si calano per un po’ e poi spiccano il salto.

Non fanno gare. “Perché – dice Simone – la vera sfida è cimentarsi con se stessi, mettendosi alla prova, sforzandosi di superare le proprie criticità”.

Fate esibizioni?

“Quelle sì, anche a cachet”.

In quali occasioni?

“Ad esempio, abbiano partecipato ai festeggiamenti per Matera 2019. È stata un’esperienza esaltante e… retribuita”.

Sono gentili e disponibili. Stavano mettendo a posto le sacche, quando – a richiesta dell’Inviato Cittadino – hanno proposto qualche esercizio. Ma solo perché vogliono comparire su Perugia Today. Ed ecco la gallery a compensare l’impegno aggiuntivo, ad uso e consumo dei nostri lettori.

Salute ai nostri tracciatori (traceurs), o tracciatrici (traceuses), attivi a Perugia, Terni, Orvieto, nella misura che eccede le cento unità.

Non solo Perugia, dunque. Le numerose associazioni sportive dilettantistiche sono, per la maggior parte, affiliate all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP). Sembra che i praticanti vadano aumentando di numero in misura consistente. Auguri.