Rubinetti a secco per un'intera mattina a Perugia: la mappa delle vie e gli orari

Umbra Acque comunica per martedì 28 settembre la momentanea sospensione del servizio idrico per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione

Niente acqua corrente in casa e rubinetti per una mattina intera a Perugia, dove martedì 28 settembre verrà sospesa l’erogazione idrica prossimo in acune vie della città dalle ore 09 alle ore 13 a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione.

LA MAPPA - via Fra' Bevignate; via Pompili; via Cialdini (da intersezione via Brugnoli a Piazza Monteluce); via Madonna del Riccio; via Carlo Cattaneo; via Ippolito Nievo; via Pestalozzi; via Italo Svevo; via Francesco De Sanctis.

Umbra Acque ricorda inoltre che "al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata

da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Per info o richiesta di interventi è attivo 24 ore su 24 il numero verde: 800 250 445".