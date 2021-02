Lavori alle condutture, Perugia e San Giustino senza acqua la mattina del primo marzo

Lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nei Comuni di Perugia e San Giustino per il primo marzo, con conseguente sospensione della fornitura di acqua per tutta la mattina.

Umbra Acque informa che lunedì 1° marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 14 verrà sospesa l’erogazione idrica nella zona della Piaggia-Colombata e in via Maturanzio.

Nel comune di San Giustino l’interruzione della fornitura di acqua è prevista per lunedì 1° marzo 2021 dalle ore 8:30 alle ore 13 e riguarderà le vie Giovanni Ottavio Bufalini, della Chiesa, Largo Dezzi, dell’Arco, Piazza Aldo Moro, del sole, del Popolo, Toscana, Antonio Meucci, Piazza IV Novembre, della Castellina, Firenzuola, del Fornaio, del Mattatoio.

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445