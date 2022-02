World Water Forum 2024, i frati di Assisi si smarcano: "Via il nostro logo"

Si accende la polemica intorno al World Water Forum del 2024 per il quale Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ha lanciato a fine dicembre la candidatura italiana trovando la disponibilità dei sindaci di Assisi (Stefania Proietti) e Firenze (Dario Nardella).

Ma proprio dalla città di San Francesco si smarcano i frati del Sacro Convento, il cui custode generale Fra Marco Moroni (come riporta Il Fatto Quotidiano) ha scritto una lettera a Endro Martini, presidente del comitato promotore della candidatura italiana al World Water Forum 2024, chiedendogli il togliere “il logo, le firme e ogni menzione del Sacro convento, della Basilica di San Francesco in Assisi e della comunità dei Frati minori conventuali” da ogni “materiale informativo e promozionale, elettronico e cartaceo, della candidatura italiana al Forum mondiale dell’acqua”.

Un'iniziativa che arriva dopo l'appello di Emilio Molinari ("Scacci i mercanti dal tempio" è il titolo della lettera inviata a Papa Francesco) secondo cui a organizzare l'evento "è una lobby di aziende multinazionali dell’acqua”. L'ex senatore ed europarlamentare definisce come "inaccettabile che i popoli e le istituzioni internazionali siano gli invitati di un organismo privato, che Paesi e città gareggino nell’offrirsi a chi dell’acqua fa profitto. Dovrebbe offrirsi Assisi, la città della marcia della Pace e questo ha per me un sapore blasfemo”.