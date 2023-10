Sicurezza nei cantieri stradali: firmato accordo tra fra Regione Umbria, Inail, Cesf e Tesef

Sicurezza sul lavoro e manutenzione stradale sono i due ambiti messi a punto dal nuovo progetto “Procedure significative nelle attività di manutenzione stradale in sicurezza” della Regione Umbria, Inail Umbria, il Centro Edile per la Sicurezza e Formazione di Perugia e Terni edilizia Sicurezza e Formazione.

Lunedì 9 ottobre è stato firmato l’accordo per il programma, dalla durata di due anni, per favorire la cultura della sicurezza relativa alla cantieristica stradale, con particolare riferimento ai rischi di investimento provocati dall’utenza veicolare durante le operazioni di posa in opera della segnaletica.

L’obiettivo è sia ridurre l’incidentalità, sia trovare migliori soluzioni tecniche atte a prevenire tali rischi. A tal proposito l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, ha sottolineato: “I cantieri sono frequenti e numerosi perciò bisogna ridurre l’incidentalità attraverso la formazione e la sensibilizzazione”.

I firmatari dell’accordo sono, oltre l’assessore Melasecche, il direttore regionale Inail Umbria Alessandra Ligi, il presidente Cesf Agostino Giovannini e il presidente Tesef Paolo Ratini.

Il programma delle attività è previsto nell’arco di tempo che va da ottobre 2023 a settembre 2025 e prevede la costituzione del Comitato paritetico, la progettazione, la validazione, l’elaborazione del modello regionale di riferimento del manuale operativo e dei materiali didattici e infine la sperimentazione con la conseguente condivisione del modello.

“È necessario concentrare le intelligenze e le energie per la sicurezza sul lavoro, metteremo infatti a disposizione le nostre risorse e le nostre competenze per ridurre gli infortuni in direzione di un sistema più etico” conclude Ligi.