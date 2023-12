Valentina Fiorucci, l'acconciatrice della miss ancora protagonista a “Miss Europe Continental 2023”

Ancora un importante successo per la perugina Valentina Fiorucci, hair stylist ufficiale alla corte di “Miss Europe Continental 2023”, concorso internazionale di bellezza giunto all’11esima edizione.

L'acconciatrice, che insieme al suo socio coiffeur Daniele Mechelli gestisce il salone “Colore Parrucchieri” nel capoluogo umbro, ha infatti centrato un altro interessante obiettivo.

Già vincitrice con la miss iraniana Mina Jay, prima classificata nell’edizione 2022 dell’evento, Valentina si è fatta valere per la seconda volta. Grazie anche alla sua competenza professionale e all’innegabile estro creativo con cui si è presa cura delle capigliature di Miss Polonia e Miss Albania, si sono classificate rispettivamente al 2° e al 4° posto tra le 38 bellissime ragazze.

“È stato impegnativo, ma anche molto bello – ha così espresso la propria soddisfazione l’hair stylist perugina – rimettermi in gioco in una prestigiosa manifestazione come “Miss Europe Continental”. Una nuova avventura che mi ha permesso di esprimere tutte le mie potenzialità e di avere, insieme agli altri colleghi provenienti da tutta Italia, un confronto costruttivo con le miss, contribuendo a dar loro la sicurezza necessaria per affrontare con grinta e determinazione la difficile competizione”.