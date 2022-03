Accoglienza temporanea dei minori ucraini, anche Conadi si mobilita in tutta Italia

A fronte della grande disponibilità di accoglienza del popolo italiano per sostenere i profughi provenienti dall'Ucraina, in molte realtà si sono mobilitate per gestire al meglio l'emergenza. Quello che appare più delicato è proprio il tema dell'accoglienza dei minori non accompagnati. E così il CONADI, Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza, è sceso in campo per dare risposta alle tante richieste pervenute per accogliere in casa i bambini in fuga dal Paese in guerra.

"Preliminarmente - si legge in una nota - sottolineiamo che: non si tratta di adozione, non si tratta di affido internazionale, non c’è possibilità che i bambini vengano adottati in futuro. L’ospitalità è temporanea, cioè legata al periodo dell’emergenza; può essere prestata da una famiglia o da persona singola.

Come candidarsi per dare accoglienza temporanea ai minori ucraini

Chi volesse dare la propria disponibilità all’accoglienza temporanea può inviare una mail (accoglienza@conadi.it) indicando:

1. Nome, cognome, residenza, numero di telefono

2. Numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare)

3. Età del bambino ospitabile

4. Presenza di altri minori o anziani o animali in casa

5. Periodo di disponibilità all’accoglienza

Una volta raccolte tutte le disponibilità, CONADI provvederà a contattare l’interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie. Per maggiori info si può visitare il sito www.CONADI.it/ucraina