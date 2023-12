Minori non accompagnati, bando da 700mila euro della Prefettura di Perugia per l'accoglienza di 100 minorenni

La Prefettura di Perugia, impegnata nell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti soprattutto dal Nord Africa, ha pubblicato sul sito web un avviso pubblico con il quale gli operatori del settore potranno manifestare la propria disponibilità ad attivare i servizi di accoglienza per complessivi 100 posti.

Il bando è relativo “ad apposita indagine esplorativa di mercato, volta all’individuazione di idonei gestori per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza a favore di un numero massimo pari a 100 minori stranieri non accompagnati – di età non inferiore a 14 anni – presso le strutture di accoglienza site nel territorio della provincia di Perugia e prontamente disponibili, tenendo conto della concreta urgenza di provvedere mediante procedura negoziata”.

La durata dell’affidamento è fissata “in 4 mesi decorrenti dalla stipula, senza facoltà di ricorso alla proroga” e “l’importo a base d’asta pro die e pro capite, soggetto a ribasso, di euro 54,60 oltre IVA se dovuta, a cui si aggiungono euro 5,00 pro capite per scheda telefonica (0,033 pro die e pro capite) ed euro 2,50 pro die e pro capite per il pocket money, non soggetti a ribasso”. L’importo “massimo stimato per l’affidamento è pari a euro 685.700 IVA esclusa, computato sulla base dell’importo pro die e pro capite di euro 54,60, IVA esclusa e dei rimborsi della scheda telefonica e del pocket money, tenuto conto del fabbisogno di n. 100 posti, per la durata di 4 mesi e tenuto conto dell’esclusione di ogni forma di opzione e/o rinnovo”.

Per la gestione, oltre alla figura di un direttore della struttura, sono previsti 2 operatori fino a 25 ospiti, 3 fino a 50 per il giorno (8-20), per il notturno gli operatori previsti sono 1 fino a 25 ospiti e 2 fino a 50. Previsto anche servizio medico, di mediazione linguistica, il sostegno psicologico, l’assistente sociale, l’insegnamento della lingua italiana e di leggi e normative.