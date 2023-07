Ponte San Giovanni, lavori alla stazione: il progetto

Abbattere le barriere architettoniche di Ponte San Giovanni. La III commissione, con 14 voti a favore, ha espresso parere positivo riguardo la proposta al Consiglio comunale per “l’approvazione del progetto definitivo per il miglioramento dell’accessibilità alla stazione di Ponte San Giovanni”.

La finalità del progetto si legge nella nota del comune: “è la realizzazione di un ascensore pubblico e di una scala, accoppiati in modo da rendere possibile ai pedoni il superamento del dislivello tra via Manzoni e via Nino Bixio, mettendo in diretto collegamento la stazione ferroviaria con l’asse centrale di via Cestellini”.

Hanno presentato la proposta di deliberazione consiliare l’assessore Scoccia, il geometra Claudio Cicioni e il dirigente Area Opere pubbliche Fabio Zepparelli: “L’opera, che si situa all’incirca a metà di via Manzoni, ha lo scopo generale di migliorare l’inserimento della stazione nel contesto urbano e diventa un’appendice di altri interventi di riqualificazione che insisteranno sull’area centrale”.

Erika Borghesi del Pd ha chiesto i tempi di realizzazione e ha poi sollevato il problema dell’attraversamento pedonale, a suo avviso pericoloso, in via Bixio.

L’assessore Scoccia ha risposto che: “I tempi dei lavori sono legati alle scadenze imposte dal Pnrr sicché gli interventi vanno completati tassativamente entro il 2026, in base alle scadenze specifiche del progetto Pinqua il cantiere dovrà essere avviato ai primi di ottobre”. E ancora: "È stata considerata con attenzione anche la situazione di via Bixio, arteria a scorrimento veloce. In particolare, l’attraversamento pedonale sarà anticipato e si cercherà di renderlo più visibile. Via Bixio è interessata anche dalla progettazione che riguarda la pista ciclopedonale di collegamento di Ponte San Giovanni".