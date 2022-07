ACCADEMIA DEL DONCA Tre appuntamenti in dialetto perugino (poesia e teatro) in ricordo di Artemio Giovagnoni

L’Accademia del Dónca ricorda Artemio Giovagnoni, drammaturgo e poeta, nel centenario della nascita, al Corciano Festival. Tre sere di memorie e sano divertimento in lingua perugina. Tra poesia e teatro. Un apprezzamento sincero all’organizzazione della Kermesse del paese di Coragino. Era un preciso dovere morale e civile l’impegno a ricordare il massimo rappresentante della drammaturgia in lingua perugina. E Corciano ha voluto ottemperare a questo obbligo chiamando l’Accademia del Dónca che ha individuato proprio Giovagnoni come nume tutelare per il teatro. A pari merito con Claudio Spinelli, defensor artis poeticae, e il linguista magionese Giovanni Moretti per il dialetto.

Ne è uscita una triplice proposta. Il 6 agosto, giorno dell’apertura, alle 21:00, un ricordo della produzione poetica, principalmente tratta dal suo bel libro “Il segno della Pace”. Ma non mancheranno sketch e monologhi. Sulla scena, Fausta Bennati, attrice della prima ora del palcoscenico di Giovagnoni (si allontanarono da La Fonte Maggiore, ideologicamente orientata fortemente a sinistra, in nome di valori cristiani condivisi). Con lei Gian Franco Zampetti, altro storico attore del Gruppo Città di Perugia, e Leandro Corbucci, di più recente acquisizione. Letture coordinate dal nostro Inviato Cittadino. Che proporrà anche due inediti dell’attore Franco Piazzoli, dedicati proprio al capocomico Artemio. Si tratta del ricordo del riconoscimento che a Giovagnoni volle conferire la Famiglia Perugina.

E di una composizione in cui si stigmatizza lo sfratto dalla Turrenetta, dopo un ventennio di successi. Composizioni inedite, proposte a un anno dalla morte di Piazzoli, e che compariranno in un libro postumo curato dallo stesso Allegrini. Poi due serate di teatro, a cura del Gruppo “Artemio Giovagnoni-Città di Perugia”. Si proporrà “Il quartierino”, poi divenuto “Beniamino Ciofetta, appaltatore”. In scena i giorni 11 e 12 agosto, sempre a ingresso libero.