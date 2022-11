INVIATO CITTADINO Marciapiede di via Torelli, eterna discarica

Marciapiede di via Torelli, eterna discarica. Un televisore di grandi dimensioni colpevolmente abbandonato. L’immondezzaio è qui.

Maleducazione che non stupisce più di tanto. Quando si consideri che questi comportamenti sono ormai all’ordine del giorno. E, in genere, non vengono messi in atto da parte di residenti, ma di persone che si fermano con la macchina, scaricano (o meglio, buttano giù) e se la filano alla chetichella.

Non si contano le bottiglie lasciate fuori dalla campana del vetro. Tanto per gradire, il vetro è spesso accompagnato da materiali diversi: cassette di legno e plastica, mobili, oggetti dismessi.

Poco oltre, ai due box per la raccolta di scarpe e indumenti usati, vengono lasciati passeggini, valige, giocattoli rotti.

Il materiale più frequentemente abbandonato consiste in monitor, tastiere, stampanti. Evidentemente, è più comodo buttarli a terra che conferirli in discarica. O avvisare la Gesenu per il servizio gratuito di ritiro oggetti ingombranti.

Stavolta abbiamo raggiunto il colmo, con quel televisore colossale piazzato a bell’apposta sul marciapiede. Procedura semplice: basta accostarsi, appena fa buio, e buttarlo giù dal sedile o dal bagagliaio. Accade e continuerà ad accadere. Almeno fino a quando (quando?) la gente non assumerà comportamenti civili. Una speranza che affidiamo alle future generazioni.

Intanto le persone, anche i numerosi cittadini a spasso col cane, debbono scendere dal marciapiede e camminare sulla carreggiata. Mentre sfrecciano vetture provenienti da via Purgotti/delle Sorgenti/San Galigano. Con automobilisti che hanno scambiato una bretella interna cittadina per la pista di Indianapolis. Con macchine parcheggiate abusivamente a ingombrare una carreggiata e costoro che, disinvoltamente, invadono quella opposta. Aspettando l’incidente… che si verifica non di rado. Ogni tanto arriva la Municipale ad elevare sanzioni. Ma poi… tutto ricomincia.