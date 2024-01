Come costruire la città di domani: le proposte della Costituente Perugia tra sanità, cultura e innovazione

Proviamo, anche se non è facile, ad allontanarci per un momento dal pensiero delle prossime elezioni comunali a Perugia. Dimentichiamo i papabili candidati a sindaco del centrosinistra, le beghe interne al partito, tipiche di ogni gruppo sulla faccia della terra, e concentriamoci solo sulla partecipazione attiva dei cittadini alla vita comune del territorio d’appartenenza.

Ieri, giovedì 25 gennaio, il professore universitario Paolo Belardi con l’associazione Costituente Perugia, nata un anno fa, è riuscito per la quarta volta a riunire tantissimi cittadini in un luogo incredibile, di una bellezza che toglie il fiato. Un ambiente piccolo, ma non troppo, accogliente anche se un po’ freddo, grande abbastanza per contenere giovani e meno giovani, esponenti politici, rappresentanti di associazioni, professori universitari, gente di spettacolo e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, nell’Oratorio di San Francesco dei Nobili, Belardi ha preparato una mise en scène degna di nota, dove la cittadinanza è rinata a suon di argomenti come sanità, cultura, progettazione e politiche familiari.

La Costituente si sta dunque costituendo ogni giorno di più e in un clima di gentilezza e bellezza, fra affreschi e soffitti in legno dorato, le idee hanno terreno fertile sul quale crescere e prosperare e dove ogni partecipante può ricevere, come accaduto, carta e penna per scegliere i temi da trattare nel prossimi appuntamenti.

Tra i relatori, Fabio Viola ha illustrato le opportunità dell’innovazione digitale per una possibile Perugia del futuro, e Franco Ruggieri ha parlato di un ritorno a quella città simbolo mondiale della cultura grazie a Umbria Jazz o al Festival Internazionale del Giornalismo.

Paola Brunori, neurologa e socio fondatore della Costituente, si è soffermata sulla sanità e sull’importanza di garantire l’accesso alle cure gratuite a tutti i cittadini. Brunori ha sottolineato che la salute è un diritto fondamentale che richiede un processo multidisciplinare e multiprofessionale. Ha parlato di telemedicina come una forma di rete tra i vari attori del percorso di cura, dal medico di base allo specialista, passando per le strutture intermedie. “Questo momento critico va visto anche come un momento di rinascita - ha spiegato Brunori - un momento in cui bisogna riorganizzare. A questo processo dobbiamo partecipare tutti, non solo gli operatori e le istituzioni, ma anche i cittadini”.

All’avvocata Lorella Mercanti, esperta in materia di diritto di famiglia, il tema “La città delle famiglie”. Secondo la battagliera Mercanti, è fondamentale rafforzare la rete dei servizi sociali, che negli ultimi anni ha subito tagli e carenze, e favorire una soluzione che permette ai bambini e ai ragazzi di crescere in un ambiente sicuro e stimolante, soprattutto per quei minori che hanno grandi difficoltà familiari e che restano troppo spesso ai margini.

Perugia sospesa, Perugia possibile, ecco il focus dalla Costituente che procede a passi decisi verso un nuovo e brillante futuro per la città.