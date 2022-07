Sostenibilità, avanti con i treni a idrogeno. Giovannini: "Fondi per la sperimentazione. Aspettiamo i progetti regionali"

La firma dei due decreti "per complessivi 530 milioni per le sperimentazioni ferroviarie sull'idrogeno e per le stazioni autostradali e stradali per il trasporto su gomma" è "un passo importante". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, a margine della tappa umbra del tour nazionale "Italiadomani - Dialoghi sul Piano di ripresa e resilienza", in corso a Perugia.

"Adesso le amministrazioni hanno tre mesi di tempo per inviare i loro progetti ed entro l'anno verranno assegnati, dunque, anche questi fondi. L'idrogeno è certamente uno degli strumenti per andare verso la transizione ecologica, è un processo complesso che richiede anche attente analisi sulla sicurezza" ha aggiunto ancora il ministro, sottolineando che "è proprio quello su cui stiamo lavorando anche grazie alla collaborazione con le altre istituzioni".