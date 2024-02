In farmacia per prevenire il tumore al seno: la campagna di sensibilizzazione in memoria di Laura Buco

Una campagna, nata dal dolore e dalla speranza, di un’associazione che porta il nome di Laura Buco, scomparsa lo scorso 18 marzo per un tumore al seno.

Una campagna che vuole onorare il suo ricordo e quello di tante altre donne che hanno affrontato la stessa sfida. Una campagna che vuole essere un dono per tutte le donne, in occasione della loro festa. Una campagna che si chiama “La prevenzione si impara in farmacia” e che vede insieme, verso la stessa meta, L'Aura e AFAS, l’Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia.

“Uno degli obiettivi principali di L’Aura è quello di informare, sensibilizzare ed essere di supporto alle donne”, ha speigato Alessio Bevilacqua, presidente dell’associazione, durante la presentazione della campagna illustrata oggi, giovedì 15 febbraio, alla Sala della Vaccara.

L'iniziativa, attraverso un calendario annuale di incontri gratuiti in farmacia, vuole fornire informazioni e supporto nella prevenzione primaria e secondaria del tumore al seno e si svolgerà in tutte le farmacie comunali di Perugia, quindi Todi, Città della Pieve e San Feliciano per un totale di 15 incontri nell’arco del 2024.

Oltre Bevilacqua hanno partecipato all'incontro il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore Edi Cicchi, Lucia Sada, membro del Cda Afas e il direttore generale dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali, Raimondo Cerquiglini, la senologa Silvia Aiuti, presente con il suo staff, la dottoressa Lorenza Carnevale e il dottor Gianluca Romeo.

“È fondamentale che tutte le donne, di qualunque età, siano informate e sensibilizzate rispetto all’importanza della autovalutazione e dell’adozione di stili di vita virtuosi, utili a contrastare l’insorgenza di tutte le patologie oncologiche, così come all’opportunità di sottoporsi a visite senologiche, associate a esami diagnostico-strumentali, da effettuare periodicamente al fine di poter ottenere una diagnosi la più precoce possibile” ha spiegato la dottoressa Silvia Aiuti.

E ancora: “Il primo incontro dell’8 marzo sarà un incontro conoscitivo in cui cercheremo di informare e spiegare il rischio personale, a cui poi seguiranno incontri più personalizzati presso le singole farmacie, in mondo che ciascuna donna possa intraprendere un proprio percorso personalizzato di prevenzione” ha concluso Aiuti, che in questo caso si sposa incredibilmente bene con la locuzione latina “nomen omen”.



Calendario incontri

Gli altri momenti di informazione e confronto si terranno a cadenza mensile - tranne luglio e agosto - il venerdì pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00, secondo il seguente calendario.

Marzo: venerdì 8 alla Sala AFAS di San Sisto (via G. B. Pergolesi 121C ex Farmacia); venerdì 15 alla Farmacia AFAS 1 Pallotta (via della Pallotta, 5O);

Aprile: venerdì 12 alla Farmacia 3 di Ponte San Giovanni (via della Scuola, 94) e venerdì 19 aprile alla Farmacia AFAS 4 di San Marco (strada Perugia - San Marco 83H)

Maggio: venerdì 10 alla Farmacia 5 di Madonna Alta (via Fabio Filzi, 6) e venerdì 24 alla Farmacia 6 di Monteluce (via Eugubina, 1);

Giugno: venerdì 14 alla Farmacia 7 Montegrillo in via Aldo Moro, 11.

Settembre: venerdì 20 alla Sala AFAS di San Sisto, venerdì 27 alla Farmacia 8 del Centro commerciale Emisfero (via Fiesole, 1);

Ottobre: venerdì 11 alla Farmacia AFAS 9 di Villa Pitignano (Strada Ponte Felcino - Ponte Pattoli, 24 c/3) e venerdì 25 a San Feliciano (Farmacia 10 via dei Canottieri, 5):

Novembre: venerdì 8 a Todi presso la Farmacia AFAS 11 (Circonvallazione Orvietana Est, 7), venerdì 22 alla Farmacia 12 Pila (via Settevalli 923) e il venerdì 29 a Olmo, alla Farmacia 13 (Strada Trasimeno Ovest, 159 z/18).

Dicembre: venerdì 13 alla Farmacia AFAS 14 di Città della Pieve (via Garibaldi, 87).

La partecipazione è totalmente gratuita e non è necessario essere iscritti all’associazione.