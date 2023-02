A lezione di sicurezza stradale all’autodromo dell’Umbria

Si è svolta nella mattinata di sabato 18 febbraio presso l’Autodromo dell’Umbria la seconda giornata di Educazione Stradale promossa e realizzata da Automobile Club Perugia che ha visto coinvolti gli studenti del Liceo Scientifico di Perugia Galeazzo Alessi, su iniziativa della Prof.ssa Isabella Tognellini.

L’evento si inserisce in un più ampio progetto di educazione stradale che Automobile Club Perugia sta promuovendo a favore dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni e che ha già visto coinvolti altri studenti del liceo perugino lo scorso 4 febbraio sempre presso l’Autodromo dell’Umbria.



“Educare i giovani al rispetto delle regole è fondamentale in tutti gli ambiti - ha ribadito il Presidente di Automobile Club Perugia Ruggero Campi - ma il rispetto delle regole assume un’importanza vitale quando si è in strada: rispettare il Codice della Strada significa in molti casi salvare la vita, propria e degli altri. Abbiamo voluto quindi organizzare un momento di riflessione, per stimolare la consapevolezza dei ragazzi sui rischi connessi alla guida e in particolare connessi all’assunzione di alcool e droga al volante. La giornata ha fornito una preziosa occasione per far conoscere ai ragazzi il Centro Nazionale di Educazione e Sicurezza Stradale - ha proseguito Campi - una piccola grande eccellenza che possiamo mettere a disposizione di tutti coloro che vogliono approfondire queste tematiche con specifiche lezioni di guida sicura “in pista” perché talvolta “avere la patente” non basta ad assicurarci le competenze necessarie per padroneggiare un mezzo in tutte le criticità che spesso ci troviamo ad affrontare”.L’incontro, inoltre, ha offerto un’importante occasione per avvicinare i giovani al mondo del Motor Sport. I ragazzi, curiosi ed interessati, hanno infatti avuto l’opportunità di visitare la pista, la sala monitor e direzione, i paddock e la corsia Box, guidati dal Direttore di gara Internazionale Fabrizio Fondacci e dall’Amministratore Delegato dell’Autodromo Roberto Papini.