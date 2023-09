History Hunting, a caccia di storia con Angelo Loretucci e il suo metal detector

A caccia dei segni della storia, nascosti sotto terra o nella vegetazione. Angelo Loretucci, di San Giorgio di Cascia, racconta le sue avventure e i ritrovamenti effettuati con il fidato metal detector nella pagina Facebook “History Hunting”.

Come è nata questa passione per la ricerca storica sul campo con il metal detector?

“Ero uno studente di primo superiore e con il professore di Scienze andavamo nei campi per trovare e analizzare minerali. Per caso trovai il seno di una statuetta votiva, dedicata a Venere. Da lì ho iniziato a interrogarmi: che cosa calpestiamo? Così ho insistito con i genitori che volevo un metal detector. Fortunatamente un amico dei miei ce l’aveva e ho fatto un’uscita per capire come funzionava. Mi è piaciuto e ho deciso che volevo fare ricerca sul campo con il metal detector, ma ho anche capito che serviva lo studio della storia locale e di conoscere la memoria orale di quei posti, così mi sono messo a interrogare gli anziani”.

La scelta dei luoghi, quindi, è sempre frutto di studio, di raccolta di informazioni, non del caso?

“Io interrogo la memoria orale del posto, in genere gli anziani che ricordano il passaggio dei soldati nella seconda guerra mondiale, oppure un luogo di culto tipo un’edicola votiva scomparsa. Altre volte sono i clienti che incontro sul posto di lavoro che raccontano storie, ricordi dei nonni. Altre volte ancora ti può capitare la zona fortunata anche per caso. Ogni volta che esco a fare una passeggiata, appena lascio l’auto, accendo il metal detector. È importante conoscere la storia del territorio per ricollegare ogni più piccolo dettaglio. Esploro molto la zona del Trasimeno dove ci è combattuto per il passaggio del fronte, ma anche zone private quando mi chiamano i proprietari o per la Soprintendenza quando mi chiedono di fare un sopralluogo. Ogni mio intervento è fatto nel rispetto delle leggi e in collegamento con le forze dell’ordine e del genio militare di Roma nel caso in cui mi mi posso imbattere nel ritrovamento di munizioni di armi leggere o di artiglieria. Se faccio un recupero storico lo condivido subito con le autorità preposte affinché venga esposto in un museo e che tutti ne possano godere”.

Cosa cerchi e cosa trovi?

“Spille, distintivi, monete, proiettili di fucile, caricatori, ordigni, fibbie, medagliette votive. Si trova un po’ di tutto, alcune cose non hanno un valore storico importante, ma sono comunque oggetti che raccontano il passato”.

Il ritrovamento più emozionante?

“Ce ne sono diversi. Sicuramente il primo effettuato con il mio primo metal detector: in un campo trovai una punta di freccia medievale, l’ho segnalata alla Soprintendenza, ma non è stata richiesta dai musei in quanto ne avevano già diverse tipologie esposte e così la detengo legalmente. Ogni ritrovamento ha la sua storia e il suo fascino, ognuno è importante per l’emozione che mi regala ogni volta che scavo la terra o tra la vegetazione. Recentemente devo dire che è stato emozionante trovare dei gemelli con l’effigie di Mussolini, trovati in una ‘foxhole’, cioè una buca scavata dai soldati per proteggersi in un campo logistico inglese al Trasimeno, attaccato e distrutto dai tedeschi in ritirata”.

Quali regole e leggi bisogna seguire e quale attrezzatura utilizzare?

“Le regole da rispettare sono tantissime, a partire da quella che ogni ritrovamento sopra 50 anni va consegnato. Poi ci sono le zone vincolate che hanno un’area di rispetto fino a 200 metri, ma io rimango anche a un chilometro. Importante conoscere la storia, perché se si va in un’area interessata dai combattimenti della seconda guerra mondiale si può incappare in ordigni e munizioni pericolose. Bisogna conoscere le tecniche di scavo per non rovinare eventuali reperti storici, quindi scavare ai lati del segnale del metal detector e andare al centro lentamente. Di metal detector ne esistono di semplicissimi fino a quelli altamente professionali, computerizzati, con sincronizzazione delle frequenze e che logicamente necessitano di maggiori conoscenze. Per iniziare ne basta un modello standard”.