A 86 anni Walfredo Righini realizza il suo sogno e si laurea in Filosofia all’Università di Perugia

Da bambino, Walfredo Righini, osservando le mattonelle di granito della sua casa di Orbetello chiedeva al padre Alberto: “Cosa c’è oltre il mondo e oltre il mare?”. Queste domande esistenziali lo hanno accompagnato per tutta la vita e, oggi, a quasi 86 anni, ha conseguito la laurea con 110 e lode in Filosofia all’Università di Perugia con una tesi intitolata “Empatia artificiale”. “Mi sono sentito felicissimo - racconta Righini - Prima ero in tensione, ma durante la discussione ero a mio agio. Avrei voluto parlare per più di tre minuti e completare il mio piccolo discorso, ma, d’altra parte, sono estremamente felice e soddisfatto”.

La dedica della sua tesi è un omaggio sentito: “Ai miei Genitori Maria Luisa e Alberto, cui devo tutto. E al ricordo di mio figlio Lorenzo. Alla mia unica moglie Clara, per pazienza e amore. Ai miei figli Beatrice e Niccolò, ai nipoti Daphne, Elettra, Lou Nathalie, Giacomo, Annalisa e ai generi. Agli ottimi, per passione e abnegazione, Professori del Dipartimento di Filosofia e Psicologia”.

Walfredo ha vissuto un’infanzia umile e sempre dedita allo studio. Arrivato il momento di scegliere la scuola superiore non aveva chiaro quale strada intraprendere. Un giorno, mentre suo padre lavorava come cameriere, chiese a un cliente abituale quale scuola sarebbe stata più adatta per il figlio. La risposta fu: “Le persone importanti fanno il classico”. Così Walfredo si ritrovò a frequentare il liceo classico condividendo la classe con compagni come lo scrittore Tiziano Ternazi e il poeta Silvio Ramat.

Walfredo affrontò il percorso classico con una determinazione incrollabile e al termine del liceo anche se il suo desiderio era studiare filosofia scelse ingegneria. Riteneva fosse la via più sicura per trovare un lavoro. Entrò all’Ibm dove scalò le gerarchie fino a diventare dirigente e fu trasferito a Perugia, dove poi rimase a vivere con tutta la sua famiglia.

A 83 anni, Walfredo ha deciso di tornare all’università, riscoprendo l’amore per lo studio. Pur non avendo mai abbandonato la passione per la filosofia, la cosmogonia, l’astronomia e la fisica, è in questo periodo che si dedica completamente alla ricerca del significato della vita e della morte, a indagare ed esplorare quale fosse la ragion d’essere del dolore.

“Volevo trovare il senso della vita - conclude Righini - non l’abbiamo ancora trovato, ma forse risiede nella felicità di fare e ripetere senza pensarci troppo”.