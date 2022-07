Umbertide, salutata in Municipio la dirigente scolastica del Campus “Da Vinci” Franca Burzigotti

Il sindaco Luca Carizia, insieme alla vicesindaco Annalisa Mierla e all'assessore all'Istruzione Alessandro Villarini, ha salutato e ringraziato in Municipio la dirigente scolastica del Campus “Leonardo Da Vinci” professoressa Franca Burzigotti, dopo 17 anni alla guida dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado cittadino prima di entrare in quiescenza.

Nelle mani della dirigente Burzigotti è stata consegnata da parte del sindaco Carizia una targa celebrativa in segno di stima e gratitudine per l'attività lavorativa svolta con passione, umanità, spirito collaborativo e grande professionalità.

“Dal 2005, quando sono entrata in ruolo, pensavo che questa città meritasse una scuola come il Campus – ha detto la preside Burzigotti - Ovviamente ho tentato grazie alla collaborazione di tutti, dei docenti, del corpo non docente, dei ragazzi, delle famiglie, delle istituzioni e del territorio, di portarla a quello che oggi è il 'Da Vinci'. La meritano i ragazzi che trovano tante opportunità che ho sempre cercato di moltiplicare al massimo, le famiglie che sono sempre state collaborative, gli imprenditori che hanno sempre trovato una certezza di formazione e tutto il territorio che è molto più vasto di quello della città. Siamo passati da 500 iscritti del 2005 ai 1234 studenti che saranno in classe a settembre di quest'anno, da quattro a sette indirizzi con una specializzazione di eccellenza”.

“Grazie alla preside Franca Burzigotti per tutto l'impegno che ha messo in campo in questi anni – ha affermato il sindaco Carizia - facendo diventare il Campus 'Leonardo Da Vinci' uno dei fiori all'occhiello di Umbertide e per tutti i territori limitrofi, dando una spinta all'innovazione dell'istruzione secondaria superiore”.

La preside Franca Burzigotti si è laureata in Matematica nel 1978 presso l’Università di Perugia e successivamente ha frequentato la Scuola Superiore di Fisica Teorica ad Arcetri (Firenze) nell’anno accademico 1981/82. Vincitrice di Concorso per la Disciplina di Matematica e Fisica alle Scuole Superiori, ha ottenuto l’immissione in ruolo nel 1987, presso il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Umbertide, dove ha insegnato le discipline di Matematica/Informatica e Fisica nel Corso Scientifico Piano nazionale informatico.

Nell’anno scolastico 1997/98 è stata nominata Preside incaricato del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Umbertide e nei successivi anni, fino al 2001/02, ha svolto l’ incarico di vicepreside dell’Istituto.

Vincitrice di concorso, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Perugia, ha svolto l’ incarico di supervisore di tirocinio alla Scuola di specializzione per l'insegnamento secondario (Ssis) negli anni 2000/01 e 2001/02.

Nell’anno scolastico 2002/2003, è stata nominata preside incaricato presso la Direzione Didattica II Circolo di Umbertide, dove è rimasta in servizio come dirigente fino all’ anno scolastico 2004/05.

Vincitrice del corso-concorso riservato ai dirigenti scolastici, collocata al primo posto, con il massimo dei voti in tutte le prove d’esame, è stata immessa nei ruoli dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2005/2006, presso l’Istituto d’ Istruzione Superiore di Umbertide.

Nell’anno scolastico 2018/2019, è stata nominata preside reggente all’Istituto Omincomprensivo “Salvatorelli-Moneta” di Marsciano.