Umbertide, in arrivo un nuovo geometra in Comune, ecco il concorso

E' stato pubblicato il Bando di concorso pubblico che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un geometra in Comune.

Il bando viene effettuato in forma associata con Bastia Umbra, Marsciano, e Valfabbrica (con capofila Bastia Umbra) sulla base di apposito accordo sottoscritto tra gli enti medesimi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia.

Le cinque unità di personale di istruttore tecnico con mansioni di geometra, categoria giuridica C, saranno assegnate come segue: due unità al comune di Bastia Umbra (Comune capofila), con riserva di n. 1 posto in favore dei volontari delle Forze Armate; una unità a Marsciano; una a Umbertide e, per finire, una a Valfabbrica.

I requisiti generali d'accesso ed ogni altra informazione inerente la procedura concorsuale sono reperibili nel bando riportato anche nel sito www.comune.umbertide.pg.it.

Il testo integrale del bando è, inoltre, pubblicato sul sito internet del comune di Bastia Umbra nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. Il materiale è disponibile anche nella sezione “Bandi di concorso” presente nel sito del comune di Umbertide.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato per le 23.59 di lunedì 8 agosto.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, compilando l'apposito modello di domanda on line collegandosi alla piattaforma: https://comuniumbria.concorsismart.it/.