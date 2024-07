Inclusione sociale e sovraindebitamento, finanziato progetto europeo dell'Ordine degli avvocati

L'Ordine degli avvocati di Perugia ha ottenuto, per la prima volta nella sua storia, da INDIRE, Agenzia Nazionale per i progetti ERASMUS+ dell'Unione Europea, il finanziamento del progetto a forte vocazione sociale "Support for Preventing Exclusion from Social life caused by over-indebtedness – SPES".

"L'Ordine degli avvocati di Perugia rivestirà il ruolo di capofila e opererà in partnership con European Consumer Debt Network to fight and prevent overindebtedness and to promote financial inclusion, con sede in Belgio - afferma il presidente Carlo Orlando - Il progetto, che è stato finanziato con il punteggio di 100/100 per un importo di 60.000 eurio, ed è destinato a promuovere l’inclusione sociale di persone in condizioni di difficoltà socio-economica o povertà, inserite in procedure di sovraindebitamento o a rischio di sovraindebitamento, mediante la partecipazione a percorsi mirati di educazione e attraverso la promozione di una rete permanente di collaborazione e sostegno tra esperti ed operatori del settore".

Tutte le attività sono state ideate in modo da coinvolgere enti, istituzionali e non, che a diverso titolo intervengono nel campo del sovraindebitamento o prestano la propria opera a contatto con persone in condizioni di disagio socio-economico o di povertà. Lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra i due partner e tra tutti i soggetti coinvolti è finalizzato alla definizione e alla sperimentazione di un modello di contrasto e prevenzione del fenomeno del sovrandebitamento, con un approccio socialmente consapevole, e alla sua condivisione e circolazione in una dimensione europea. Il progetto prenderà avvio a settembre 2024 e si concluderà a febbraio 2026.

"Una piccola, grande, soddisfazione che porta l'Ordine in una dimensione innovativa ed al servizio di cittadini bisognosi - conclude Orlando - Ringrazio molto coloro che hanno contribuito ed in particolare Silvia Ricci, Daniele Moretti, Michela Biancalana e Bruna Ronconi".