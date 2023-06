Perugia, il cva di Prepo torna a splendere

Il cva di Prepo riunisce gli abitanti del quartiere da circa 40 anni e con il bar, la sala polivalente, i campi da bocce, da calcetto e da basket, è stato riconsegnato alla comunità in tutto il suo splendore, la stessa comunità che si è sempre occupata di mandarne avanti la gestione. Durante la mattina del 21 giugno si è svolta l’inaugurazione della struttura gestita dal locale Circolo Arci, al seguito della conclusione dei lavori di efficientamento energetico. Alla celebrazione hanno partecipato gli abitanti, gli esponenti del Circolo Arci, i bambini della scuola dell'infanzia Manzoni e dell’asilo nido “L’isola dell’Abc” e il parroco don Antonio Paoletti. Presenti anche il sindaco Andrea Romizi, l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Otello Numerini, il dirigente Vincenzo Tintori e Massimo Lagi dell’Unità operativa Ambiente ed Energia del Comune di Perugia.

Omar Cristallini, presidente del Circolo Arci Prepo, ha dichiarato: “Questo è un passaggio importante per il nostro circolo e per Prepo: dopo tantissimi anni, si realizza un investimento significativo per una struttura che rappresenta un luogo fondamentale di socialità e accoglienza”. Per il sindaco Romizi “è fondamentale restituire a nuova vita luoghi come questi, dove una comunità si crea, coltiva relazioni e si rafforza; se vogliamo che il nostro patrimonio resti in condizioni di decoro, sicurezza e bellezza serve il protagonismo di tutti, sull’esempio di questo quartiere”.

I lavori sono stati rivolti soprattutto all’efficientamento energetico e sono state realizzate diverse opere, tra cui l’isolamento completo della struttura, l’installazione di nuovi infissi più performanti, l’eliminazione totale del gas per riscaldamento e produzione di acqua calda, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estivo a pompa di Calore; l’installazione di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria a pompa di calore e di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con 12 Kilowatt.

L’assessore Numerini ha spiegato che “numerosi sono i progetti realizzati in questo mandato amministrativo e quelli in corso; il filo rosso che li unisce è il metodo della programmazione, che, in particolare, ha portato in 4 anni a investire 14 milioni per il risanamento delle strade e a intervenire per la riqualificazione di 12 cva”. Per quanto riguarda Prepo l’assessore ha sottolineato la collaborazione dell’associazione come: “elemento che si sta rivelando importante anche in altre parti della città e che attesta una diffusa disponibilità a prendersi cura dei beni comuni.