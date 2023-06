Ponte Felcino, la nuova vita della Torre del Molino della Catasta: il maxi investimento

La Torre del Molino della Catasta di Ponte Felcino che sorge sul canale artificiale del Tevere, risale al 1300 e veniva utilizzata per la lavorazione del grano e come granaio, sarà la protagonista dagli interventi di recupero e riqualificazione approvati dalla giunta comunale. La proposta viene dell’assessore Otello Numerini che dichiara: “La funzione che ad essa si pensa di dare come centro didattico-naturalistico contribuirà a rendere il complesso sempre più un luogo aggregativo e di socializzazione per tutta la popolazione”.

Gli interventi interesseranno il complesso edilizio della Torre del Molino della Catasta di Ponte Felcino e della viabilità ciclopedonale che collega i centri di Villa Pitignano con Ponte Felcino per un importo di 4.598.000 euro, finanziato nell’ambito del Pnrr.

Nella nota della giunta si legge: “Il progetto conferirà a tutta l’area del Bosco didattico una connotazione divulgativa e culturale attraverso la realizzazione di un centro didattico-naturalistico che verrà insediato nel complesso della Torre, a servizio del vicino comprensorio scolastico e di tutta l’utenza del bosco, fungendo anche da riconnessione sia visiva sia spaziale con il percorso ciclopedonale del Tevere, il tutto considerando gli aspetti di sicurezza idraulica e di compatibilità paesaggistica e di tutela e rispetto delle emergenze architettoniche”. Si lavorerà principalmente sul lato Ponte Felcino con la riqualificazione dell’ingresso attraverso il rifacimento di tutte le cancellate, sulla bonifica degli invasi a monte e a valle e formazione di scogliere dell'ex centrale idroelettrica, sull’ingresso lato bosco didattico e sull'ingresso Ponte Felcino - Villa Pitignano e sul magazzino Afor.