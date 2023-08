Oroscopo Settembre 2023 di Giorgia StarSeed | Amore e quotidianità segno per segno: chi scende, chi sale

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice

*****************************

Ben ritrovati all’appuntamento stellare mensile. Settembre è un mese che ci prepara al cambiamento, non solo perché è l'ultimo mese estivo soprattutto perché è anche il mese della raccolta è della conservazione.

ARIETE ?? - Un mese importante questo di settembre soprattutto nella parte finale, dove come ogni anno si verificano le opposizioni. Ad accentuare questo aspetto, il vostro pianeta dominante, Marte, farà delle opposizioni che intensificano ancora di più i progetti.

Quotidianità: come annunciato questo è un mese frenetico, il rischio è sempre quello di fare il passo più lungo della gamba. L’opposizione di Marte può infastidire, dal 23 al 30. Settembre, rimane un ottimo mese per le questioni lavorative. Particolare attenzione va fatta solo se si lavora con dei soci o con il proprio partner. Tu rimani un segno che non trattiene ciò che pensa. Con tutta questa frenesia potresti commettere degli errori. Se vi sentite particolarmente nervosi vi invito a fare un po’ di riflessione prima di parlare. È comunque un mese eccellente sia per le entrate economiche sia per lo sblocco di alcuni progetti, contatti e contratti. Una cosa che ricordo sempre è quella di verificare il vostro ascendente, infatti saranno molto premiati, coloro che hanno come ascendente un segno di fuoco. Le giornate migliori saranno quelle dell’8, 15, 16 e 23.

Amore: in campo amoroso, le stelle ti riservano ottime sorprese. Marte transito nel vostro settimo campo, soprattutto per le donne, regala ottime emozioni passionali. Venere continua un transito importante e quindi ci sono tutte le carte in tavola per migliorarvi nell'aspetto sentimentale. Sono sicura che questo ultimo transito ha già cambiato molte delle vostre aspettative, chi dovesse rimanere ancora infelice o insofferente lo invito a verificare il suo ascendente di nascita. I nuovi incontri e le amicizie possono spiccare in qualcosa di importante, siete magnetici e affascinanti. Particolare attenzione andrebbe fatta domenica 24 e gli ultimi tre giorni di settembre.

TORO ?? - Il cielo di settembre permette un recupero, visto i buoni transiti nel segno amico della vergine. Invito solo a fare un po’ di prudenza nella prima parte di questo mese; come nella giornata del 4 e dell'11. Vi ricordo inoltre che Venere, a partire dal prossimo mese, non sarà più in aspetto dissonante.

Quotidianità: bello settembre per tutto quello che riguarda l'aspetto quotidiano e lavorativo, questo è un mese che dà l'opportunità di perfezionare alcune dinamiche. Giove e Urano continuano nel sostenervi e con loro anche Sole e Mercurio sono favorevoli. È necessario scendere ad un compromesso di cambiamento, anche se questo vi infastidisce molto, ma è un periodo più facile per chiedere di più. Sicuramente i grandi risultati costeranno fatica ma ne riscontrerete dei benefici a lungo andare. Ottimi gli affari e la possibilità di fare un piano di risparmio. Per chi lavora in pubblico o nel commercio ci sono occasioni interessanti, da verificarsi nella giornata del 14. Buon oroscopo per gli studenti.

Amore: il transito di Venere contraria continua a proporvi qualche fastidio. Nella migliore delle ipotesi, potreste mettere l'amore in secondo piano. Stanno avvenendo troppe incertezze nel campo sentimentale, tutto questo nasce da una paura di perdere la propria serenità. Come dicevo prima, questo è l'ultimo mese dove Venere mantiene questo transito dissonante, ben presto molti conflitti si risolveranno, per questo invito a parlare di cose importanti dal prossimo mese. Le giornate più nervose sono quelle del 18 del 19 e ancora, del 25 e 26.

GEMELLI ?? - Un mese più facile rispetto quello passato, Marte non è più in aspetto dissonante, rimane comunque un cielo non propriamente facile ma piuttosto agitato. Credo che molti di voi gemelli abbiano tantissima voglia di “ fare”, ciò può generare nervosismo e turbamenti. Infondo avete la consapevolezza di non avere il tempo necessario.

Quotidianità: come spiegavo nell'anteprima, settembre è un mese che può generare molta frenesia fate molta prudenza nella giornata del 19 e del 26. Nonostante Marte non sia più d'intralcio le situazioni difficili del mese scorso vanno attenuandosi. C’è la necessità di recuperare le spese e degli imprevisti, soprattutto per chi e in debito con qualcuno. Un mese dove ti renderai conto che non tutti ti sono amici e che rimane opportuno non fare passi falsi. Fate attenzione nella giornata del 14 e quella del 21, dove puoi trovarti coinvolto in qualche scontro. Migliori le giornate lavorative come quella del 25 del 26 e del 27.

Amore: Per quanto riguarda la sfera sentimentale il clima rimane ricco di fraintendimenti. Da una parte le coppie che si vogliono bene ma che trovano difficoltà per questioni di soldi. Da un'altra un giro di Boa. Questo è un mese che mette alla prova le coppie, perché è proprio quando ci sono i problemi che si capisce chi conta davvero. Non escludo che in molti possano cercare altrove qualche distrazione. Anche in famiglia possono insorgere diverse problematiche. Si parla di chiusure e di verifiche importanti, nonché di ultimatum. Il prossimo mese non permette legami superflui.

CANCRO ?? - Questo è un mese particolare per voi amici del cancro che vi trovate a fare i conti proprio con Marte. Marte dissonante può essere davvero ostile, anche quando c'è un recupero generale, generando molta stanchezza. Attenzione ai fine settimana di questo mese per delle arrabbiature di troppo.

Quotidianità: questo è un mese che da una parte favorisce e dall'altra punisce. Giornate come quella del 2, 3, 16, 17, sono particolarmente ambigue. Probabilmente da un punto di vista lavorativo stai attraversando una trasformazione importante che varia secondo il tuo ruolo e la tua età. Nonostante ti senti forte non riesci ancora ad adattarti al tuo cambiamento. Non essere troppo esigente con tutti, devi cercare di liberarti dalle troppe ansie. Parliamo comunque di un periodo che offre buone garanzie, buone riuscite ed soddisfazioni. Ad esempio, può arrivarvi un piccolo compenso o un rimborso.

Amore: La parte più preoccupante di questo Oroscopo la presenta proprio la sfera sentimentale. Marte, può essere molto fastidioso, basta poco per mandarvi su di giri. Anche se siete molto dolci risultate molto intolleranti. Tutto questo senso di agitazione è dovuta a varie incertezze e paure passate, che con molta probabilità riaffiorano. Sta a te scegliere se dimenticare il male passato e andare avanti oppure se riservare rancore. Anche single non sono soddisfatti, migliore sarà la parte autunnale, soprattutto la cosa migliore di questo Oroscopo, rimane che tutti i segreti e i nodi arrivano al pettine.

LEONE ?? - Un grande mese per voi amici del Leone, siete sostenuti da questa Venere che vi porta sicuramente dei benefici non indifferenti. Se non vi sentite risuonare con questi aspetti, è opportuno verificare il proprio ascendente. Giornate come quella del 4 e del 5 potrebbero generare molta stanchezza.

Quotidianità : da un punto di vista pratico e lavorativo ci sono ottime prospettive, ad aiutarvi è Venere che, non solo si occupa di sentimenti ma anche di beni e caratteristiche materiali. Certo, Giove dissonante, non permette grandi riuscite, ma Venere in vostro sostegno non permette nemmeno delle cadute. Migliorano le attività, anche tutte quelle artigianali che sviluppano un hobby. Siete un segno creativo e la vostra creatività è molto bella e richiesta. Buono anche l’aspetto legale e giuridico, per chi sta affrontando delle cause soprattutto intorno al giorno 21. Persino i più giovani che devono sostenere degli esami ottengono di più. Fate attenzione alla giornata del 19 del 4 e del 5, perché potresti ritrovarti con la testa tra le nuvole e pagare il conto poi…

Amore: l'aspetto sentimentale dona prima di tutto l'occasione di essere molto affascinanti. Venere in questo aiuta moltissimo, il problema è quando scendete in competizione. Il Leone è un segno che ama essere ammirato, ma spesso esagera. Se ci sono legami importanti e solidi, possono migliorarsi con dei compromessi. Marte in sestile aiuta moltissimo, infatti la giornata del 23 sarà una delle migliori per fare delle chiarezze, sia nell'ambito familiare che con il proprio partner.

VERGINE ?? - Eccoci arrivati al vostro mese per eccellenza, intanto tantissimi auguri a tutti voi cari amici della Vergine. Un mese che permette di superare brillantemente tanti aspetti particolarmente favoriti I giorni che vanno dall’11 al 17.

Quotidianità: bello l'oroscopo di settembre, dopo diverso tempo alle prese con lo scontro di Saturno e soprattutto con Marte nel segno, finalmente parliamo di un Oroscopo che ti permette di rialzarti. Sole e Mercurio stanno transitando nel tuo segno, presto il vostro dominante torna diretto. Già dalla giornata del 15 magicamente si sbloccheranno molte cose; se ci sono accordi da prendere, contratti da fare, cambiamenti in atto, in quelle giornate che vanno dal 13 al 15 potrete ricevere belle soluzioni. Anche chi aspettava risoluzioni da un punto di vista giuridico e legale può trovarsi particolarmente agevolato. Questo è un oroscopo che parla di opportunità e infatti Giove regala ottime occasioni da dover sfruttare a 360 °.

Amore: anche la sfera sentimentale premia. Venere è sempre più vicina al suo ingresso nel vostro segno, ad ottobre ne verificherete i suoi benefici. Belli i legami che nascono a settembre, possono essere molto importanti per il resto dell’anno, anche oltre. Quando si hanno questi pianeti a sostegno si genera molta forza e predisposizione ai sentimenti. Questo è un oroscopo che vuole riempire il vostro cuore. Le coppie si possono trovare motivate a fare grandi scelte, riappacificazioni, ritorni, trasgressioni, e soprattutto risaldare rapporti con familiari e figli.

BILANCIA ?? - Un bel recupero per voi cari amici della Bilancia, dopo uno scorso anno passato con grandi difficoltà, ora vi viene più facile tutto. Con Marte di transito nel segno non escludo che vi toglierete qualche sassolino dalla scarpa soprattutto nelle giornate del 8, 9, 23.

Quotidianità: con il cielo che permette questo recupero vi sentite di nuovo motivati a fare nuove cose, soprattutto con Marte nel segno. Nonostante sia un transito che può generare nervoso, favorisce però, allo stesso punto, la possibilità e l'opportunità di sbloccare diverse situazioni stagnanti. Sotto un profilo lavorativo non scendi più a compromessi vuoi ottenere il massimo. Settembre può darti quella risorsa in più, infatti: questioni legate ai soldi, incassi, riscossioni operazioni finanziarie possono essere agevolate per tutto il mese. Mese particolarmente favorito a tutti i nativi che si occupano di lavori artistici in cui riceveranno maggiori privilegi.

Amore: finalmente torna a battere il cuore o perlomeno, torna sia l'entusiasmo che l'opportunità di trovare persone con la stessa frequenza mentale. La Bilancia è un segno di elemento aria, è molto importante l’aspetto mentale, perché genera un coinvolgimento maggiore. C’è più qualità nelle persone che incontrate, rimane un Oroscopo importante anche per progettare matrimoni convivenze e innamoramenti veri. È importante ovviamente darsi da fare per ottenere il massimo. Le coppie che hanno avuto difficoltà passate ora possono veramente recuperare.

SCORPIONE ?? - Settembre è un mese che presenta ancora le opposizioni di Giove e di Urano, oltre che, la quadratura di Venere. Le giornate migliori di questo mese sono quelle che vanno dal 27 al 30.

Quotidianità: è un Oroscopo che mantiene un andamento simile al mese di agosto. Non ho dubbi sul fatto che sei un segno con una grande forza interiore, viste le prove difficili che affronti ogni anno più di tutti gli altri. Chiaramente questo genera molta fatica e molta stanchezza, Giove opposto non porta molte certezze e Urano tende a scombinare molti dei vostri piani, come potrai verificare nella giornata dell'11. Da un punto di vista lavorativo, non ti sembra di essere appagato come vorresti. Chi studia può avere la sensazione di non aver compreso bene ciò che sta studiando. La bella notizia e che dal prossimo mese molte situazioni cambieranno e a vostro favore. Vi invito a fare molta attenzione e ad essere il più tranquilli possibile.

Amore: anche il cuore vorrebbe un po’ più di serenità, quella tanto ricercata tranquillità che non hai da molto. Ci sono segni con la quale potresti scontrarti più facilmente in questo mese, parlo del segno del Leone, Toro, Acquario e Scorpioni come voi. Nonostante tu abbia buone intenzioni potresti trovarti in disaccordo con delle persone molto ostinate. Non mi meraviglio se molti di voi sceglieranno di perseguire strade diverse o di isolarsi. Questo è un Oroscopo che invita a comprendere il significato della pazienza. Anche le coppie che si vogliono molto bene potrebbero scontrare delle problematiche sul campo economico e patrimoniale.

SAGITTARIO ?? - Un mese interessante per voi nativi del Sagittario che vi vede particolarmente indaffarati. Mese migliore rispetto a quello di agosto ma può presentare problematiche che derivano da altre persone e che tu devi risolvere.

Quotidianità: Le preoccupazioni lavorative e quotidiane del mese passato ora vanno attenuandosi. Questo era dovuto al fatidico scontro di Marte e Saturno verso il Sagittario. Ora, Marte torna in aspetto interessante e con lui Venere. In ogni caso settembre rimane un mese migliore anche per risparmiare ed iniziare nuovi progetti. Le problematiche le presenta Mercurio; spese di troppo o di imprevisti di tipo comunicazionale, particolare attenzione alla giornata del 13 e del 14, dove potresti registrare di nuovo questo sconforto. La questione più importante è che il sagittario, non è un segno con i peli sulla lingua, quindi servirà “pane per focaccia”. Miglioramenti dal 25 al 30.

Amore: l'ultimo mese ha messo a dura prova sia il tuo fisico sia il tuo cuore. Infatti i sentimenti sono venuti al secondo posto, visto che eri impegnato altrove. Ora, l’amore torna molto protetto. Ottime occasioni per tutti i single, dove possono incrociare di nuovo persone interessanti. Un cielo bello di per sé, che soprattutto si avvicina a un fine anno con i fiocchi. C'è un impegno maggiore in famiglia visto l’ultimo mese che ha portato molti nativi del segno ad un cambiamento radicale. Le coppie che hanno intrusi possono essere quelle più frustrate.

CAPRICORNO ?? - Eccoci arrivati alla fine dell'estate e man mano ci avviciniamo alla tua stagione, ti senti meglio. Le stelle hanno finalmente alleggerito un po’ il tuo stato d’animo, sei però in grande ripresa e soprattutto in rafforzamento. Le uniche giornate sottotono sono quella del 16, 17 e 30.

Quotidianità: bello questo Oroscopo per il lavoro, poi lo sappiamo bene, al Capricorno piace tantissimo l’aspetto lavorativo. Le tensioni passate vanno un po attenuandosi anche se Marte contrario può ancora far insorgere qualche problema. Sono più fortunati le persone che hanno fatto un percorso di consapevolezza negli ultimi periodi o chi ha chiesto dei miglioramenti. Questo è un mese interessante per chiedere di più fare di più e ottenere di più, perché è il mese dove Giove, Urano, Mercurio, Plutone e soprattutto il Sole sono dalla tua parte!

Amore: anche il cuore è felice, se ripenso ai vostri transiti prima del 2021, potrete capire quanto siano cambiate le cose. In meglio chiaramente. Questo è un mese dove tutto verrà alla luce e soprattutto darà l'occasione alle coppie di chiarirsi una volta per tutte. Anche i single sono più agevolati in questo aspetto, avere Giove favorevole significa portare avanti un progetto riguardante la casa o un progetto riguardante un qualcosa che si concretizza. Sarebbe un peccato sprecare queste ottime stelle. La giornata del 14 si presenta molto fertile per chi vorrebbe avere dei figli.

ACQUARIO ?? - Questo è un Oroscopo che invita ad essere più rilassati, il grave stress subito ad agosto ora va ad attenuarsi. Ricordo che, a partire da questo mese, Marte sarà attivo e quindi l’energia torna forte.

Quotidianità: è ormai da tempo che ripeto che il vostro segno è in procinto di grandi rivoluzioni e cambiamenti. Le decisioni più importanti sono già avvenute da maggio e continueranno fino ad ottobre. Il tuo è un segno che non si accontenta e che non resta fermo a farsi comandare. In te, la voglia di rivoluzionare tutto è forte, come se fosse la tua missione da compiere. Marte in questo mese, accentua ancora di più. La parte migliore è a fine mese, quando anche il Sole, a partire dal 23 e in poi, ti darà tutti i presupposti per farcela. Andando verso la fine dell'anno ci saranno risultati incredibili in base a quanto tu hai fatto. Novità lavorative e buonissime intuizioni per i più giovani.

Amore: l'amore è di nuovo l'aspetto più pesante di questo Oroscopo, complice questa Venere strana che è ormai opposta da diversi mesi. Le coppie sono sicuramente messe alla prova costantemente, se riescono ad arrivare incolumi ad ottobre saranno indubbiamente molto più forti e molto più innamorati. Per quanto riguarda i single, c'è una forte insoddisfazione generale o nella migliore delle ipotesi c'è troppo impegno quotidiano che non dà l'opportunità di incontrare persone valide. La parte più pesante la vive chi ha un legame di coppia pesante e ossessivo, questi transiti, oltre a sconsigliare trasgressioni o altro, generano molti conflitti difficilmente risolvibili con il proprio partner. Non escludo che entro il prossimo mese molte situazioni che non vanno si chiuderanno definitivamente.

PESCI ?? - Eccoci arrivati a settembre, il mese delle vostre opposizioni. Un cielo affaticato che genera anche forti inquietudini, ci sono giornate che poi andremo a vedere dove dovrai prestare molto attenzione. A volte, è meglio lasciare scivolare le cose di dosso.

Quotidianità: settembre è un cielo che infastidisce perché ci sono le opposizioni planetarie che ti sfidano per poterti migliorare. Sei un segno molto sensibile e spesso questo genera persone che cercano di sopraffare la tua fragilità. Ci sono giornate come quella del 6, 7, 14 e 21, dove dovresti fare molta attenzione. L’opposizione di mercurio genera anche problematiche con conti, aumento di spese, scarsa voglia di fare, problemi comunicativi. Per questo ti invito a riflettere molto sulle decisioni da prendere ed a non generare discussioni con i tuoi superiori. Qualche ritardo è inevitabile e l'agitazione padroneggia la scena. Ricordo che la giornata del 13 e il 14 sono indubbiamente quelle più difficili da gestire.

Amore: le situazioni frustranti lavorative e famigliari, mettono in secondo piano i sentimenti. Ormai è da tempo che tu vieni sempre per secondo. Questa cosa non va bene. Saturno, farà un lungo transito nel tuo segno anche per questo. Per farti capire che alcune persone non sono benefiche. Le polemiche ci sono, le coppie sono stressate. Forse alcuni, prenderanno dei momenti di riflessione. Chi vive due storie parallele, ora vive nei sensi di colpa e nell’indecisione sul da farsi. Meglio i single che hanno meno beghe. Le questioni più gravose sono opera esterna, anche in famiglia ci sono persone che richiedono il tuo aiuto. Fallo solo necessariamente.