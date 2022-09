Maltempo, il Sasu dell'Umbria potenzia il suo impegno per le Marche

Continua senza soluzione di continuità il supporto del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria per la ricerca delle persone disperse.

Questa mattina nel comune di Barbara, punto in cui è posto il Centro di Coordinamento dei soccorsi è arrivato un ulteriore supporto da parte del Sasu ai colleghi marchigiani del Soccorso Alpino e Speleologico. Attualmente in loco operano 3 squadre umbre composte da tecnici e operatori specializzati per il soccorso in Forra e nella ricerca di persone disperse, affiancate dal personale del Centro Mobile di Coordinamento, dotato di attrezzature tecnologiche per l’attività di ricerca dispersi.