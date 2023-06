Turismo, l'Umbria punta forte sui treni: "Sarà il nostro nuovo brand"

Il posto migliore per parlare di trasporto ferroviario non può che essere un treno, proprio il mezzo utilizzato per l’evento di presentazione delle novità estive dell’orario ferroviario di Trenitalia. Un viaggio del direttore regionale di Trenitalia Umbria Amelia Italiano e dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche che, su un treno speciale verso il Trasimeno, hanno fatto il punto sui principali progetti ai quali la Regione sta lavorando per il potenziamento e il miglioramento dei collegamenti ferroviari.

Nel corso dell’incontro sulla Trenitalia Summer Experience 2023, con la presenza dei rappresentanti delle associazioni del comparto turistico, sindaci e amministratori di Comuni umbri e toscani, sono stati presentati i servizi di Trasimeno Line, con le corse dirette Perugia-Chiusi senza cambio, a bordo dei treni Jazz, che si svolgono nei weekend per un totale di 10 collegamenti per ciascun fine settimana. Confermata per metà delle corse l’estensione su Orvieto, per un concreto supporto ai flussi turistici verso una delle città d’arte più amate in Umbria. Fino al 29 luglio sono potenziati i servizi per i bacini orvietano e ternano. Prorogata la periodicità di quattro corse regionali sperimentali al pomeriggio: tra Orte e Orvieto e tra Terontola e Orte. Continua anche nell’estate la sperimentazione, voluta dalla Regione Umbria - committente e programmatrice dei servizi di Trasporto Pubblico Locale - di alcuni servizi ferroviari, circolanti finora solo nel periodo scolastico, che garantiscono collegamenti più frequenti tra Orvieto e Roma e tra Orvieto e Terni, con interscambio ad Orte.

Ha dichiarato Melasecche: “La Regione Umbria ha scommesso sul miglioramento del servizio di trasporto ferroviario, sta costruendo il futuro e lavorando per il presente affinché il treno, mezzo ideale per una modalità di viaggio sostenibile, diventi un nuovo brand e incrementare il numero già rilevante di passeggeri dei treni regionali”. E ancora: “In ballo ci sono ingenti investimenti, fra cui 105 milioni di euro sulla linea Foligno-Terontola, per la realizzazione di una nuova stazione a Collestrada a servizio dell’aeroporto San Francesco d’Assisi, la nuova stazione di Ellera che servirà anche per le merci della Nestlé ed è stato già progettato il rifacimento della stazione di Assisi, per la velocizzazione dell’ingresso e uscita dei treni e il miglioramento dell’accesso dei turisti. Inoltre, il raddoppio selettivo in alcuni tratti della linea, consentirà una riduzione dei tempi di percorrenza”.

Agli operatori del settore turistico, in vista della riapertura della dorsale ferroviaria regionale, l’assessore Melasecche ha rivolto l’invito a rilanciare un messaggio: “L’Umbria sarà sempre più e meglio collegata con il treno e fra le possibilità di proseguire il viaggio c’è la soluzione in bici, portata con sé a bordo del convoglio o che si potrà noleggiare nelle rinnovate stazioni della Fcu. Dunque, un’Umbria tutta da visitare e ammirare spostandosi con treno e bici, che non avrà nulla da invidiare ad altri Paesi europei che delle modalità sostenibili di viaggio hanno fatto uno straordinario attrattore”. Per incentivare l’uso della soluzione bici-treno, è stata confermata l’ampia disponibilità di posti per le due ruote a bordo dei treni regionali in Umbria.

Amelia Italiano, Direttore regionale Umbria di Trenitalia, è soddisfatta della proficua giornata di lavoro: “L’occasione è stata propizia per condividere alcuni numeri del Regionale di Trenitalia: 6 milioni di passeggeri nel 2022 e un trend in crescita per il 2023”.